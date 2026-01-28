الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رابط مباشر لنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية
18 حجم الخط

تُعرض نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات مباشرة عبر الرابط حيث تم الانتهاء من تصحيح 3 مواد هي التربية الدينية واللغة العربية واللغة الإنجليزية.

رابط مباشر لنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 

وجاءت آخر مستجدات التصحيح للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية على النحو التالي:
الرياضيات: تم تصحيح 4,400 ورقة حتى الآن، وما زالت أعمال التصحيح مستمرة.
العلوم: تم تصحيح 20,074 ورقة، ومن المقرر الانتهاء من التصحيح اليوم.
اللغة الإنجليزية: تم الانتهاء من التصحيح بالكامل.
الحاسب الآلي: تم الانتهاء من التصحيح بالكامل.
التربية الدينية (إسلامي/مسيحي): انتهى التصحيح بنسبة 100٪.
وأكدت مصادر تعليمية أن أعمال التصحيح والرصد تتم وفقًا للتعليمات الوزارية، مع التشديد على الدقة والمراجعة النهائية قبل الانتقال لمرحلة التجميع وإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية عقب اعتمادها رسميًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية 

وشارك في الامتحانات نحو 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بـمحافظة القليوبية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان. انتهت الامتحانات يوم الخميس 22 يناير 2026.

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على ضرورة متابعة أعمال التصحيح والتشديد على التدقيق في الدرجات ومراعاة حقوق الطلاب والالتزام بدرجات العدالة خلال تصحيح مواد الشهادة الإعدادية بالقليوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشهادة الأعدادية محافظة القليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية نتيجة الصف الثالث الإعدادي منطقة القليوبية الأزهرية

مواد متعلقة

منطقة القليوبية الأزهرية تتابع مسابقة القرآن الكريم

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا موسعًا لتعزيز التعاون مع شركات الكهرباء

مدير تأمين صحي القليوبية: تطبيق أعلى درجات الانضباط في حفظ المستلزمات الطبية

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بنسبة نجاح 85.29%، محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

محافظ القاهرة: حرصنا على التدقيق والعدالة في لجان حصر قانون الإيجار القديم

الطقس الآن، رمال مثارة وأتربة عالقة وانخفاض مستوى الرؤية

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية