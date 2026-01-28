18 حجم الخط

تُعرض نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات مباشرة عبر الرابط حيث تم الانتهاء من تصحيح 3 مواد هي التربية الدينية واللغة العربية واللغة الإنجليزية.

رابط مباشر لنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

وجاءت آخر مستجدات التصحيح للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية على النحو التالي:

الرياضيات: تم تصحيح 4,400 ورقة حتى الآن، وما زالت أعمال التصحيح مستمرة.

العلوم: تم تصحيح 20,074 ورقة، ومن المقرر الانتهاء من التصحيح اليوم.

اللغة الإنجليزية: تم الانتهاء من التصحيح بالكامل.

الحاسب الآلي: تم الانتهاء من التصحيح بالكامل.

التربية الدينية (إسلامي/مسيحي): انتهى التصحيح بنسبة 100٪.

وأكدت مصادر تعليمية أن أعمال التصحيح والرصد تتم وفقًا للتعليمات الوزارية، مع التشديد على الدقة والمراجعة النهائية قبل الانتقال لمرحلة التجميع وإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية عقب اعتمادها رسميًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

وشارك في الامتحانات نحو 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بـمحافظة القليوبية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان. انتهت الامتحانات يوم الخميس 22 يناير 2026.

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على ضرورة متابعة أعمال التصحيح والتشديد على التدقيق في الدرجات ومراعاة حقوق الطلاب والالتزام بدرجات العدالة خلال تصحيح مواد الشهادة الإعدادية بالقليوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.