تابع الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أعمال الافتتاح التجريبي لمستشفى طوخ المركزي التي يجري أعمال الافتتاح الأقسام بها على مراحل، حيث اشتملت الجولة الميدانية داخل المستشفى، على تفقد عدد من الأقسام المختلفة، للاطمئنان على انتظام سير العمل، والتأكد من جاهزية الفرق الطبية وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تشغيل الحضّانات بمستشفى طوخ المركزي

كما تابع وكيل الوزارة أعمال التشغيل، واطمأن على تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى، مشددًا على أهمية تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالي مركز ومدينة طوخ.



وشهدت الجولة تشغيل قسم الحضّانات بالمستشفى، والذي يعمل بكفاءة عالية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للأطفال حديثي الولادة، في خطوة مهمة لدعم خدمات الرعاية المركزة للأطفال، وتخفيف العبء عن المواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية محافظ القليوبية، وفي إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وفي إطار خطة التشغيل المرحلي، أوضح محافظ القليوبية أن المستشفى سيعمل بكامل طاقته تدريجيًا، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى التي تشمل العيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوي، على أن يتم تفعيل باقي الأقسام تباعًا خلال شهر واحد للوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة.

وشدد محافظ القليوبية على أهمية حسن معاملة المرضى وتوفير أقصى درجات الراحة لهم، كما تفقد معمل التحاليل الطبية واطلع على أحدث الأجهزة المستخدمة بما يضمن دقة التشخيص وسرعة صدور النتائج.

واضاف المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية قسم العمليات والمناظير، الذي جُهز بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، إلى جانب أجهزة قسطرة القلب متعددة الأغراض، حيث وجّه المحافظ بضرورة المتابعة الدورية مع الشركات المسؤولة عن الصيانة لضمان كفاءة الأجهزة واستدامة عملها.

