الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

​محافظ القليوبية يوجه بغلق كوبري "أبو زعبل الجديد" لبدء أعمال الصيانة

غلق كوبري أبو زعبل
غلق كوبري "أبو زعبل الجديد" بالخانكة،فيتو
18 حجم الخط

​أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، عن بدء أعمال صيانة شاملة لكوبري "أبو زعبل الجديد" بمدينة الخانكة، وصدور قرار بإغلاقه مؤقتًا لمدة 15 يوما أمام حركة المرور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرورية.

محافظ القليوبية يوزع الورود على رجال الشرطة بالأكمنة والميادين احتفالًا بعيدهم

محافظ القليوبية يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

​محافظ القليوبية يوجه بغلق كوبري "أبو زعبل الجديد" بالخانكة لبدء أعمال صيانة عاجلة

جاء هذا القرار استجابةً لتقارير اللجنة الفنية التابعة الهيئة العامة للطرق والكباري، والتي رصدت خللًا في التروس المسؤولة عن حركة الجزء المتحرك من الكوبري، مما إستوجب التدخل الفوري لضمان سلامة المواطنين ومنع وقوع أي حوادث، مع توجيه الشركة المنفذة بسرعة الصيانة وفق أعلى المعايير الفنية.

أعمال التنسيق مع الشركة المنفذة للصيانة كوبري ابو زعبل 

وتابع المحافظ أعمال التنسيق مع الشركة المنفذة للصيانة لتذليل كافة العقبات الإدارية والفنية وضمان الإلتزام بالجدول الزمني للإصلاح، كما تفقدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية  الموقع ميدانيًا لمتابعة بدء الأعمال الإنشائية والميكانيكية على أرض الواقع.

وقد أكدت نائب المحافظ خلال جولتها أن قرار الغلق هو إجراء إحترازي ضروري لحماية الأرواح، مشيرةً إلى وجود تنسيق كامل مع رئاسة مركز ومدينة الخانكة ومديرية الطرق لمراقبة جودة التنفيذ لحظة بلحظة.

​وتهيب محافظة القليوبية  بالمواطنين وقائدي المركبات الإلتزام بالمسارات المرورية البديلة التي تم تحديدها بالتعاون مع إدارة المرور، حتى الإنتهاء من كافة أعمال الترميم وإعادة التأهيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للطرق والكباري المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية أيمن عطية محافظ القليوبية نائب محافظ القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يوزع الورود على رجال الشرطة بالأكمنة والميادين احتفالًا بعيدهم

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

انتشال جثة شاب مجهول الهوية غرق بالرياح التوفيقي في القليوبية

راحت عليه نومة، العاملون بمعهد أزهري في القليوبية ينقذون تلميذًا من الغياب عن الامتحان

ads

الأكثر قراءة

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين روما وميلان في الشوط الأول (صور)

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لجميع العاملين بالدولة

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد (تحديث لحظى)

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد ( تحديث لحظى )

سقوط الجنرال الخائن، تحقيق مع أكبر قادة الجيش الصيني بتهمة تسريب أسرار نووية إلى أمريكا

أخبار الفن اليوم: معرض الكتاب يسجل إقبالا تاريخيا في دورته السابعة والخمسين.. أحمد العوضي يرقص مع رحمة محسن في مسلسل علي كلاي.. ونيللي كريم تكشف كواليس تصوير مسلسل على قد الحب

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

خدمات

المزيد

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قضاء الصلوات الفائتة وكيف تُؤدَّى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

في أي مسجد صلى النبي إلى قبلتين؟

احتفالا بمولده، ألقاب الشيخ عبد الرحيم القنائي وكراماته

المزيد
الجريدة الرسمية