​محافظ القليوبية يوجه بغلق كوبري "أبو زعبل الجديد" لبدء أعمال الصيانة

​أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، عن بدء أعمال صيانة شاملة لكوبري "أبو زعبل الجديد" بمدينة الخانكة، وصدور قرار بإغلاقه مؤقتًا لمدة 15 يوما أمام حركة المرور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرورية.

​محافظ القليوبية يوجه بغلق كوبري "أبو زعبل الجديد" بالخانكة لبدء أعمال صيانة عاجلة



جاء هذا القرار استجابةً لتقارير اللجنة الفنية التابعة الهيئة العامة للطرق والكباري، والتي رصدت خللًا في التروس المسؤولة عن حركة الجزء المتحرك من الكوبري، مما إستوجب التدخل الفوري لضمان سلامة المواطنين ومنع وقوع أي حوادث، مع توجيه الشركة المنفذة بسرعة الصيانة وفق أعلى المعايير الفنية.

أعمال التنسيق مع الشركة المنفذة للصيانة كوبري ابو زعبل

وتابع المحافظ أعمال التنسيق مع الشركة المنفذة للصيانة لتذليل كافة العقبات الإدارية والفنية وضمان الإلتزام بالجدول الزمني للإصلاح، كما تفقدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية الموقع ميدانيًا لمتابعة بدء الأعمال الإنشائية والميكانيكية على أرض الواقع.

وقد أكدت نائب المحافظ خلال جولتها أن قرار الغلق هو إجراء إحترازي ضروري لحماية الأرواح، مشيرةً إلى وجود تنسيق كامل مع رئاسة مركز ومدينة الخانكة ومديرية الطرق لمراقبة جودة التنفيذ لحظة بلحظة.

​وتهيب محافظة القليوبية بالمواطنين وقائدي المركبات الإلتزام بالمسارات المرورية البديلة التي تم تحديدها بالتعاون مع إدارة المرور، حتى الإنتهاء من كافة أعمال الترميم وإعادة التأهيل.

