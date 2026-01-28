الزمالك يتخطي بتروجت بثنائية ويصعد للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري

18 حجم الخط

الدوري المصري، فاز الزمالك على نظيره بتروجت، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

في الدقيقة السادسة، احتسب الحكم ركنية لصالح بتروجت أرسلت داخل منطقة الجزاء تصدى لها دفاع الزمالك.

وفي الدقيقة السابعة، أطلق دودو لاعب بتروجت تصويبة قوية تصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك.

وفي الدقيقة العاشرة، دخل الزمالك أجواء المباراة بعرضية من الجانب الأيمن للزمالك داخل منطقة الجزاء ورأسية من ناصر منسي وصلت سهلة في يد عمر صلاح حارس بتروجت.

وفي الدقيقة 21، أحرز عدي الدباغ هدف الزمالك الأول، بعدما تلقى تمريرة بينية لينفرد من منتصف الملعب وينطلق داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة اصطدمت بالحارس وتهيأت مجددا أمام الدباغ والمرمى خالي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك.

وفي الدقيقة 38، أحرز حسام عبد المجيد، الهدف الثاني للزمالك في شباك بتروجت، من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تدخل ضد عدي الدباغ، ليتصدى لها عبد المجيد ويسددها بنجاح.

وفي الوقت بدل الضائع، حرمت العارضة الزمالك من الهدف الثالث بعد تصويبة استعراضية مميزة من آدم كايد، اصطدمت في العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بثنائية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، انحصرت الكرة في وسط الملعب وسطمحاولات على استحياء من لاعبي بتروجت لتقليص الفارق.

وفي الدقيقة 79، أهدر الزمالك انفراد تام بالمرمى عن طريق خوان بيزيرا حيث أنهاها بتسديدة قوية أبعدها عمر صلاح حارس بتروجت عن مرماه.

وفي الدقيقة 85، تكررت فرصة الزمالك بعد انفراد تام بالمرمى من سيف الجزيري أنهاه بتسديدة أبعدها عمر صلاح عن مرماه، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك 2 / 0.

تشكيل الزمالك أمام بتروجت

جاء تشكيل الزمالك أمام بتروجت في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمد إسماعيل – آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي والسيد أسامة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ونبيل عماد دونجا ومحمد السيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وخوان بيزيرا وسيف الجزيري.

ثلاثي هجومي في تشكيل بتروجت أمام الزمالك بـ الدوري المصري

فيما جاء تشكيل بتروجت ضد الزمالك في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: توفيق محمد - أحمد بحبح - بركات حجاج - محمود شديد

خط الوسط: محمد علي عكاشة - أدهم حامد - محمد دودو

خط الهجوم: بدر موسى - سيكو سونكو - مصطفى البدري.

وتواجد على مقاعد بدلاء بتروجت كل من: أحمد غنيم - إسلام عبد الله - مؤمن عاطف - جبريل شيكويدي - مصطفى الجمل - سباندي - أحمد ياسين - عبد الله دياباتيه - محمد خليفة.

ترتيب الزمالك وبتروجت في الدوري المصري

بتلك النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يحتل بتروجت المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

