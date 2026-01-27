جامعة القناة تنظم قافلة للإصحاح البيئي  بالتل الكبير بالإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

نظمت جامعة قناة السويس، برئاسة الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، قافلة شاملة للإصحاح البيئي بمركز ومدينة التل الكبير، في محافظة الإسماعيلية.



تأتي هذه القافلة في إطار بروتوكول التعاون المثمر بين الجامعة ومديرية الزراعة برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة.

جانب من فاعليات قافلة الإصحاح البيئي، فيتو

المرور الميداني على الزراعات

وشملت فعاليات القافلة المرور الميداني على مساحات زراعية متنوعة من محاصيل الفراولة والقمح والمانجو والفول البلدي وعدد من المحاصيل الأخرى.

تقديم الإرشادات للمزارعين

كما شملت فاعليات القافلة تقديم الإرشادات الزراعية اللازمة للمزارعين وشرح أفضل الممارسات الصحيحة فيما يخص إدارة الري، وبرامج التسميد، وطرق المكافحة المتكاملة، وقد حضر الفعاليات عدد كبير من المزارعين في إطار دعمهم فنيًا ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي بالمحافظة.

جانب من فاعليات قافلة الإصحاح البيئي، فيتو

وفي ختام الزيارة، أجاب الفريق العلمي على جميع استفسارات المزارعين، مقدمًا التوصيات الفنية اللازمة لتعزيز الإنتاجية الزراعية.

أبرز المشاركين في القافلة

أشرف على القافلة العلمية كلًا من: الدكتورة دينا محمد علي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد وصفي علوان، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة وتنمية المجتمع والبيئة.

جانب من فاعليات قافلة الإصحاح البيئي، فيتو

وشارك في القافلة العلمية كل من: الدكتور محمد صالح محمد علي، أستاذ واستشاري الفاكهة بكلية الزراعة، وفاء إمام، مدير إدارة المشروعات بالجامعة، خالد مطرود، مدير إدارة القوافل بالجامعة.

