جامعة القناة تنظم قافلة للإصحاح البيئي  بالتل الكبير بالإسماعيلية (صور)

نظمت جامعة قناة السويس، برئاسة الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، قافلة شاملة للإصحاح البيئي بمركز ومدينة التل الكبير، في محافظة الإسماعيلية.  
 

منتخب جامعة القناة للمصارعة يحصد ثلاث ميداليات ببطولة الجامعات

جامعة قناة السويس تنهي لمساتها النهائية لمشروع منطقة "الاستذكار" (صور)

تأتي هذه القافلة في إطار بروتوكول التعاون المثمر بين الجامعة ومديرية الزراعة برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة.  

المرور الميداني على الزراعات 

وشملت فعاليات القافلة المرور الميداني على مساحات زراعية متنوعة من محاصيل الفراولة والقمح والمانجو والفول البلدي وعدد من المحاصيل الأخرى. 

 

تقديم الإرشادات للمزارعين 

كما شملت فاعليات القافلة تقديم الإرشادات الزراعية اللازمة للمزارعين وشرح أفضل الممارسات الصحيحة فيما يخص إدارة الري، وبرامج التسميد، وطرق المكافحة المتكاملة، وقد حضر الفعاليات عدد كبير من المزارعين في إطار دعمهم فنيًا ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي بالمحافظة. 

وفي ختام الزيارة، أجاب الفريق العلمي على جميع استفسارات المزارعين، مقدمًا التوصيات الفنية اللازمة لتعزيز الإنتاجية الزراعية.  

 

أبرز المشاركين في القافلة  

أشرف على القافلة العلمية كلًا من: الدكتورة دينا محمد علي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد وصفي علوان، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة وتنمية المجتمع والبيئة. 

وشارك في القافلة العلمية كل من:  الدكتور محمد صالح محمد علي، أستاذ واستشاري الفاكهة بكلية الزراعة، وفاء إمام، مدير إدارة المشروعات بالجامعة، خالد مطرود، مدير إدارة القوافل بالجامعة.

 

 

