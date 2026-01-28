الأربعاء 28 يناير 2026
خدمات طبية ومعرض للمنتجات البيئية خلال فعاليات "اليوم السكاني" بالوادي الجديد

نفذ فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع مديرية الصحة والعديد من الجهات الشريكة، فعاليات "اليوم السكاني" الذى يحمل شعار تنمية الأسرة دي حكايتنا وسلامة ولادنا دي مسؤليتنا، وذلك فى إطار توجيهات الدولة بتحسين الخصائص السكانية  وبناء على توجيهات الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وقالت الدكتورة عبير متولي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد، إن فعاليات "اليوم السكاني" شملت خدمات طبية ومعرض للمنتجات البيئية واستماع لمطالب الأهالى بقرية المنيرة، شارك فيها علي نجاح، رئيس مركز ومدينة الخارجة، يرافقه الدكتور محمد صبحي عبد الغني مدير الإدارة الصحية، وبحضور محمد عبد التواب عبدالناصر رئيس القرية، وخالد ابراهيم جمعة مدير الأمومة والطفولة بالمحافظة، وفضيلة الشيخ عماد أحمد من مديرية الأوقاف.

وأوضحت مقرر فرع المجلس بالوادي الجديد، أن أبرز أحداث اليوم تضمنت خدمات طبية من خلال تنفيذ قافلة طبية متكاملة شملت تفعيل "الملف العائلي" وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، وقافلة طبية ضمت 3 تخصصات  (نساء- أطفال – باطنة)، ضمن فعاليات حملة 100 مليون صحة.

وأشارت عبير، إلي تنفيذ معرضًا متميزًا لمنتجات القرية، شمل (مشغولات يدوية وبيئية، خضروات الصوب الزراعية، ومنتجات الألبان)، وندوة توعية عن تربية الأبناء والتنشئة السليمة بالتعاون مع مديرية الأوقاف، وورشة عمل فنية (الرسم بالرمال) بالتنسيق مع فرع الثقافة الجماهيرية.

وأكدت مقرر فرع المجلس بالوادي الجديد، تنفيذ دروس تقوية فى تعليم مهارات اللغة العربية مع فريق القرائية بمديرية التربية والتعليم، وندوة توعوية بعنوان (كونى قدوة) لنشر القيم الايجابية بين الاطفال مع بعض الالعاب الذهنية، مع مديرية الشباب والرياضة، وندوة عن تنظيم الأسرة مع مديرية الصحة.

وأعلنت مقرر فرع المجلس بالوادي الجديد، تنفيذ مسابقة سكانية وتوزيع هدايا من خلال المجلس القومى للسكان، بالإضافة إلى التواصل المباشر، حيث عقدت رئيس المركز لقاءً مع الأهالي للاستماع لمطالبهم، والتي تركزت حول (توصيل الصرف الصحي، توزيع أراضي تقسيمات الشباب، وتوفير خطوط التليفون الأرضي لدعم التعليم والإنترنت)، أدار اللقاء دارين حسين عبد الحفيظ مسئول فرع المجلس القومى  للسكان بمركز الخارجة، وأميرة محى الدين أخصائى الإعلام بالفرع، ورضوى محمد أخصائى الإعلام بمديرية الصحة.

