حوادث

استعجال تقرير الطب الشرعي في مصرع طالب إعدادي بتسمم غاز داخل عقار بالمعادي

مصرع طالب إعدادي
مصرع طالب إعدادي بتسمم غاز
أمرت النيابة العامة بالمعادي، باستعجال تقرير الطب الشرعي في واقعة مصرع طفل إثر إصابته بحالة تسمم نتيجة تسريب غاز داخل أحد العقارات السكنية بمنطقة المعادي وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بإصابة طفل بحالة تسمم بسبب تسريب غاز داخل أحد العقارات بالمعادي، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال الأمن يرافقها سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص وجمع المعلومات، تبين إصابة طالب بالصف الثالث الإعدادي يُدعى «مازن» جراء استنشاق الغاز المتسرب، حيث جرى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة ودخوله في غيبوبة تامة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

تم تحرير محضر بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تواصل النيابة العامةتحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث والمسؤوليات المحتملة.

الجريدة الرسمية