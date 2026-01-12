مدير أوقاف الإسماعيلية يتفقد مسجد قرية بأبو خليفة تمهيدًا لافتتاحه احتفالا بليلة الإسراء والمعراج

18 حجم الخط

أجرى فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، زيارة تفقدية لـمسجد قرية بأبو خليفة التابع لإدارة أوقاف القنطرة غرب.

الاستعدادات النهائية لافتتاح مسجد قرية ابو خليفة بالقنطرة غرب

وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح المسجد، والمقرر أن يتم في حضور اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ضمن احتفالات المديرية بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

جانب من الزيارة، فيتو

أعمال التجهيز النهائية للمسجد

وخلال الزيارة، تابع وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية أعمال التجهيز النهائية داخل المسجد، واطمأن على جاهزيته الكاملة لاستقبال المصلين، مؤكدًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير النظافة والانضباط وحسن الاستعداد، بما يليق بحرمة بيوت الله ومكانتها في نفوس المواطنين.

جانب من الزيارة، فيتو

وأكد مدير المديرية أن افتتاح المسجد يأتي تجسيدًا لجهود وزارة الأوقاف في عمارة بيوت الله ماديًا ومعنويًا، وحرصها على توفير الأجواء الإيمانية التي تُعين على العبادة، خاصة في المناسبات الدينية العظيمة التي تُجدد الإيمان في القلوب.

وأشار إلى أن احتفالات المديرية بليلة الإسراء والمعراج هذا العام تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الوعي الديني الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية، وإبراز دور المسجد في بناء الإنسان وحماية المجتمع من الفكر المتطرف.

واختتم وكيل الوزارة الزيارة بالتأكيد على أن مديرية أوقاف الإسماعيلية مستمرة في جهودها لتطوير المساجد والارتقاء بالخطاب الديني، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبما يحقق رسالة المسجد السامية في خدمة الدين والوطن.

