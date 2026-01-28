جيمي كاراجر يهاجم محمد صلاح مجددا، ما السبب؟

18 حجم الخط

شن جيمي كاراجر نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق، هجوما جديدا على إدارة الريدز بسبب الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

ونشرت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية، تصريحات جيمي كاراجر، والتي أكد فيها أن قرار إدارة ليفربول بتجديد عقدي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، لم يؤتي ثماره.

وواصل كاراجر سلسلة هجومه على محمد صلاح منذ بداية الموسم الحالي.

ليفربول يواجه قره باج الليلة

يلتقي ليفربول مع نظيره فريق قره باج الأذربيجاني، مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الأنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة، من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح إلى تسجيل هدفين في مباراة الليلة حال مشاركته لدخول قائمة تاريخية في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام قره باج في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، واتارو إندو، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، أليكيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

موعد مباراة ليفربول وقره باج

تنطلق مباراة ليفربول وقره باج في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وهو يمتلك 15 نقطة في المركز الرابع، في حين أن قره باج “كاراباج أجدام” لديه 10 نقاط في المركز الثامن عشر.

ولم يحسم ليفربول تأهله المباشر بعد إلى دور الـ16، حيث يحتاج إلى الفوز لضمان التأهل دون النظر إلى نتائج الآخرين، في حين أن نقطة واحدة قد تكفيه لبلوغ المرحلة المقبلة مباشرة، ولكن يجب النظر أولًا إلى نتائج باقي منافسيه.

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

