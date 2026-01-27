ليفربول ينافس بايرن ميونخ على ضم موهبة فينورد الهولندي

18 حجم الخط

يستعد نادي ليفربول لتجاوز بايرن ميونخ في سباق التعاقد مع موهبة هولندية واعدة، مع تبقي أسبوع واحد فقط على إغلاق فترة الانتقالات الشتوية.

ليفربول يسعى لضم نجم فينورد الهولندي

ويسعى ليفربول لضم موهبة مميزة من فينورد، رغم أنه يحاول بالفعل اللحاق بالركب في محاولة لإتمام الصفقة المقترحة.

مع استمرار معاناة الريدز في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لا تزال الأنظار متجهة نحو نوعية التعاقدات التي من شأنها دفع النادي للأمام في المستقبل، سواءً بقي آرني سلوت على رأس الجهاز الفني أم لا.

ووفقًا للمصدر الموثوق فلوريان بليتنبرج، يسعى كل من ليفربول وبايرن ميونخ لضم المدافع الموهوب جيفايرو ريد النجم الشاب لفريق فينورد.

بايرن ميونخ يجري مفاوضات جادة لضم ريد من فينورد

ويؤكد بليتنبرج أن مفاوضات جادة قد جرت بالفعل بين بايرن ميونخ ووكلاء اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، والذي أصبح لاعبًا أساسيًا في تشكيلة الفريق الهولندي العملاق هذا الموسم.

أرقام ريد مع فينورد

شارك ريد في 16 مباراة في جميع المسابقات، مسجلًا هدفًا واحدًا ومقدمًا ثلاثة تمريرات حاسمة، جميعها من مركز الظهير الأيمن.

ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونخ حتى الآن، ولا تزال المفاوضات جارية، مما يمنح ليفربول فرصة سانحة لخطف الصفقة.

وقد يُعزز سعي نادي بايرن ميونخ لضم ريد تركيزه حاليًا على تجديد عقود عدد من اللاعبين الأساسيين، بمن فيهم المهاجم هاري كين، بعقود باهظة الثمن.

وينظر بايرن ميونخ إلى ريد كبديل محتمل لساشا بوي، بينما عانى ليفربول من مشاكل في مركز الظهير الأيمن طوال معظم الموسم.

أظهر جيريمي فريمبونج الذي تم التعاقد معه في الصيف كبديل لترينت ألكسندر أرنولد، تهديدًا في الثلث الأخير من الملعب، لكن أداءه الدفاعي مشكوك فيه، في حين تعرض كونور برادلي لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي أنهت موسمه في منتصف يناير.

