موعد مباراة ليفربول وقره باج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

دوري أبطال أوروبا، يلتقي فريق ليفربول مع نظيره قره باج الأذربيجاني، مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الأنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة، من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وقره باج

تنطلق مباراة ليفربول وقره باج اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وقره باج

تُذاع مباراة ليفربول وقره باج اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة bein sports hd 6.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وهو يمتلك 15 نقطة في المركز الرابع، في حين أن قره باج “كاراباج أجدام” لديه 10 نقاط في المركز الثامن عشر.

ولم يحسم ليفربول تأهله المباشر بعد إلى دور الـ16، حيث يحتاج إلى الفوز لضمان التأهل دون النظر إلى نتائج الآخرين، في حين أن نقطة واحدة قد تكفيه لبلوغ المرحلة المقبلة مباشرة، ولكن يجب النظر أولًا إلى نتائج باقي منافسيه.

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

