بمشاركة صلاح، ليفربول يختتم تدريباته لمواجهة كاراباج الأذربيجاني بدوري أبطال أوروبا

 خاض لاعبو ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح الحصة التدريبية، الأخيرة استعدادًا لمواجهة كاراباج الأذربيجاني غدًا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

May be an image of football, soccer and text that says 'AXA ΑΑ1 (한 N'
May be an image of soccer, football and text that says '4 il AXA อะ baed il'
May be an image of football, soccer, cleats and text
May be an image of football and soccer

موعد الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 

وتقام جميع مباريات الجولة الختامية يوم الأربعاء 28 يناير، في توقيت موحد عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة بهدف تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

نظام المتأهلين بدوري أبطال أوروبا 

وبحسب نظام بطولة دوري أبطال أوروبا تحجز الأندية التي تنهي مرحلة الدوري في المراكز من الأول حتى الثامن مقاعدها مباشرة في دور الـ16، بينما تنتقل الفرق التي تحتل المراكز من التاسع وحتى الرابع والعشرين إلى مرحلة الملحق، التي تلعب بنظام الذهاب والإياب، على أن تحدد المواجهات عبر القرعة ليصعد منها 8 أندية أيضا لدور الـ 16.

 

 

وفي دور الـ16 تواجه الفرق المتأهلة مباشرة الفرق الصاعدة من الملحق بناء أيضا على قرعة مفتوحة.

دوري أبطال أوروبا 
دوري أبطال أوروبا 

وتتجه الأنظار في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا إلى صراع مشتعل بين عدد من عمالقة الكرة الأوروبية على ما تبقى من بطاقات التأهل المباشر، في مقدمتهم ليفربول، برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا

أياكس أمام أولمبياكوس

آرسنال أمام كيرات

موناكو أمام يوفنتوس

أتلتيك بلباو أمام سبورتنج لشبونة

أتلتيكو مدريد أمام بودو جليمت

باير ليفركوزن أمام فياريال

بوروسيا دورتموند أمام إنتر ميلان

كلوب بروج أمام مارسيليا

آينتراخت فرانكفورت أمام توتنهام

برشلونة أمام كوبنهاجن

ليفربول أمام قره باج

مانشستر سيتي أمام جالطة سراي

بافوس أمام سلافيا براج

باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل يونايتد

آيندهوفن أمام بايرن ميونخ

سانت جيلوز أمام أتالانتا

بنفيكا أمام ريال مدريد

نابولي أمام تشيلسي

 

 

الجريدة الرسمية