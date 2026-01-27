5 ضحايا لـ تشابي ألونسو حال توليه تدريب ليفربول، ما موقف صلاح؟

18 حجم الخط

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لإجراء تغييرات جذرية على تشكيلة الفريق إذا تم تعيين الإسباني تشابي ألونسو مدربا للفريق، خلفًا للهولندي أرني سلوت.

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد السابق، يسعى إلى تغيير تشكيلة ليفربول جذريًا إذا تم اختياره خلفًا للمدرب الحالي.

خسارة ليفربول أمام بورنموث تمهد لرحيل أرني سلوت

تعرض فريق ليفربول لهزيمة قاسية بنتيجة 3-2 أمام بورنموث، يوم السبت الماضي، لتنتهي بذلك سلسلة مبارياته الـ13 دون هزيمة.

وقد رفعت هذه النتيجة الضغط على مدرب ليفربول، أرني سلوت، حيث يحتل الريدز الآن المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، دون أي فوز في البريميرليج منذ فوزهم 2-1 على وولفرهامبتون في 27 ديسمبر الماضي.

تشابي ألونسو المرشح الأول لتدريب ليفربول حال إقالة سلوت

في حال إقالة المدرب الهولندي من منصبه، من المتوقع على نطاق واسع أن يكون ألونسو، مدرب ريال مدريد السابق وأسطورة ليفربول، هو المرشح الأبرز لخلافته.

ألونسو يطلب 4 صفقات جديدة في ليفربول

إذا ما تم تعيين ألونسو مدربًا جديدًا لليفربول، فقد أشارت التقارير إلى أنه سيُجري تغييرات جذرية على الفريق، حيث سيضم 4 لاعبين جدد ويستغني عن 5 من نجوم الفريق الحاليين.

وأفاد موقع " Fijajes" أن أول اسم على قائمة أهدافه في سوق الانتقالات هو نجم توتنهام هوتسبير، ميكي فان دي فين، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى أنفيلد بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة.

ويزعم التقرير أن ألونسو يعتبر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بديلًا مستقبليا للقائد فيرجيل فان دايك، الذي لم يُقدم أداءً مُقنعًا حتى الآن هذا الموسم.

بحسب التقارير، سيركز ألونسو اهتمامه بعد ذلك على وسط الملعب، حيث يُعد نجم كريستال بالاس، آدم وارتون، وهو لاعب آخر ارتبط اسمه مؤخرًا بنادي ليفربول.

وأخيرًا، يزعم التقرير أن ألونسو يأمل في تغيير هجوم ليفربول جذريًا من خلال التعاقد مع برادلي باركولا، لاعب باريس سان جيرمان، ومايكل أوليس، نجم بايرن ميونخ، الذي رسّخ مكانته كواحد من أفضل لاعبي العالم.

ألونسو يسعى للتخلص من 5 نجوم في ليفربول

ووفقا للتقارير، فإن التعاقد مع 4 لاعبين بمبالغ كبيرة، يتطلب بيع 5 نجوم حددهم ألونسو، وهم: إبراهيما كوناتي، ماك أليستر، ريان جرافينبيرخ، كودي جاكبو، محمد صلاح.

