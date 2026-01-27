الثلاثاء 27 يناير 2026
رد حاسم من ليفربول على إمكانية عودة ألكسندر أرنولد

كشف داني ميرفي، النجم السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، أن الريدز  لا يرحب حتى بمجرد التفكير في عودة ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن نادي ريال مدريد، إلى أنفيلد مرة أخرى.

أرنولد خارج حسابات أربيلوا مدرب ريال مدريد 

وذكرت تقارير إسبانية مؤخرا أن أرنولد خارج حسابات ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، لذا فإن الظهير الإنجليزي يبحث عن وجهة أخرى.

وكان ألكسندر أرنولد قد قرر خلال العام الماضي بشكل مثير للجدل مغادرة ليفربول بحثًا عن تحد جديد مع ريال مدريد.

أرقام أرنولد مع ريال مدريد 

وانضم أرنولد إلى ريال مدريد مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني للمشاركة في كأس العالم للأندية بالصيف الماضي، إلا أن مسيرته في موسم 2025-2026 تعثرت بسبب الإصابات، حيث شارك في 11 مباراة فقط في جميع المسابقات.

استبعاد عودة أرنولد إلى ليفربول 

من جانبه، استبعد ميرفي فكرة عودة اللاعب إلى أنفيلد، قائلا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لا، أعتقد أن تسويق فكرة عودة أرنولد للمشجعين سيكون أمرًا صعبًا".

وأضاف نجم نادي ليفربول السابق: "إن قلة من اللاعبين يعودون إلى أنديتهم السابقة ويحققون النجاح. يجب أن تعتمد خطة تعويض اللاعبين على تجاوز الأمر وتطوير الفريق، لذا لا أعتقد أن هذه العودة ستنجح".

وكانت جماهير ليفربول قد انتقدت بشدة طريقة رحيل أرنولد عن الريدز والانضمام إلى صفوف ريال مدريد، وعدم تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

 

