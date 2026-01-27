الثلاثاء 27 يناير 2026
إزالة 30 حالة تعد على أراضي الدولة بالإسماعيلية

جانب من أعمال الازالة،
18 حجم الخط

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٨ لحملة إزالة التعديات من مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية. 

بعد تنفيذها لمدة شهر، مجمع الإسماعيلية الإعلامي ينهي حملة التوعية السكانية (صور)

نجل الضابط محمد الغزالي يروي بطولات والده في التصدي للإنجليز بالإسماعيلية (فيديو وصور)

تنفيذ فورت للإزالات 

وقامت الحملة بتنفيذ إزالة لعدد ٣٠ حالة تعدٍّ على مساحة ٥ أفدنة و١٣ قيراطا و١٧ سهما و٥٩٠ م٢، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٨، والتي نُفذت بجميع مراكز ومدن وأحياء محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، ونوابهم، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون. 

 

نتائج الحملة الخاصة بأعمال الإزالة 


وتمكنت الحملة من إزالة  ١٥ حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة ٥ أفدنة، كما تم تنفيذ إزالة لعدد ٤ حالات تعدٍّ لمتغير غير قانوني على مساحة ٥٩٠ متر مربع.

هذا إلى جانب تنفيذ إزالة لعدد ١١ حالة تعدٍّ على أراضي زراعية بولاية الزراعة على مساحة ١٣ قيراطا و١٧ سهما. 

الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات 

 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

 

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

 

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٨ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، ويجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٠ حتى ٣٠ يناير ٢٠٢٦، والمرحلة الثانية في الفترة من ٧ حتى ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ والمرحلة الثالثة في الفترة من ٧ حتى ٢٧ مارس ٢٠٢٦.

الجريدة الرسمية