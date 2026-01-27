الثلاثاء 27 يناير 2026
محافظات

افتتاح عرض "نور في عالم البحور" على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية

جانب من افتتاح العرض،
جانب من افتتاح العرض، فيتو
شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، العرض المسرحي “نور في عالم البحور”، والذى يقام ضمن فعاليات المرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال بمحافظة الإسماعيلية. 

انطلاق القوافل الخدمية الزراعية والبيطرية لدعم أهالي الإسماعيلية

تخفيف العقوبة على المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية للحبس عام

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، والعديد من قطاعات وزارة الثقافة.

جانب من العرض،
جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو

أحداث العرض المسرحي 

وأقيم العرض وسط حضور جماهيري كبير، بمسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، وتدور أحداثه في عالم البحار من خلال رحلة شيقة تجمع بين "حور" ابنة ملك البحور، والكائنات البحرية و"نور" الإنسان الذي يظهر له مارد يساعده في إنقاذ عالم البحار من التلوث، وذلك بهدف تعزيز الوعي البيئي، خاصة لدى الأطفال والنشء.

 

جانب من العرض،
جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو
جانب من العرض، فيتو

ويضم العرض الفني "نور في عالم البحور"، نخبة مميزة من المبدعين فهو من تأليف وأشعار محمد زناتي، إخراج شادي الدالي، موسيقى وألحان هاني شنودة، ملابس مروة عودة، ديكور عمرو الأشرف، استعراضات مناضل عنتر، ماسكات حنا حبشي، دعاية محمد فاضل، ماكياج روبي مهاب، مساعدو الإخراج نرمين عبد العزيز، سامر المنياوي، ومحيي الشاعر، مخرجان منفذان ياسر جمعة، أحمد يونس.

ويشارك في العرض نخبة من النجوم، منهم: ميدو عادل، هدى هاني، سيد جبر، شادي الدالي، هناء سعيد، خالد سعداوي، محمد عبد الفتاح، إبراهيم حلمي، نور الشرقاوي، إبراهيم الفقي، كريم كرم، ومحمد حاتم.

جانب من العرض،
جانب من العرض، فيتو

عرض فني لفرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية 

كما شهدت الفعاليات عرض فني لفرقة أطفال الاسماعيلية للفنون الشعبية  تضمن تابلوهات من التراث الشعبي بمصاحبة أنغام السمسمية، وعرض تنورة  تفاعل معها الحضور.

توافد الجمهور على معرض إصدارات قصور الثقافة 

كما توافد الجمهور على معرض ومنفذ بيع إصدارات قصور الثقافة المصاحب للفعاليات، والذي يضم مجموعة متنوعة من الكتب والإصدارات بأسعار مخفضة، كما دشنت الهيئة معرض "تجربة شخصية"، الذي ينفذ لإثراء تجربة للحركة التشكيلية بالمحافظة، من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من اللوحات التي تعكس تجارب إبداعية ذاتية لـ 13 فنانا وفنانة من أبناء محافظة الإسماعيلية بمشاركة الفنانين إيمان يحيى سلام، مني جلال الصياد، محمد ربيع، الراحل عوض الخولي، رائد جلال نصر، أشواق عبد الرحيم، ماريان مجدى صليب، فرج حسين فرج، محمد ممدوح رزق، إيمان محمود، أشرف عمر، حسني عبد السلام، رضا حسن الحطاب، بالإضافة لتكريم الفنانين المشاركين بمنحهم شهادات تقدير.

وتقدم عروض مشروع مسرح المواجهة والتجوال بمحافظة الإسماعيلية، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أحمد يسري، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، الإسماعيلية، د.شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، الفنان ماهر كمال المستشار الثقافي لمحافظة الإسماعيلية.

ويستمر العرض حتى 30 يناير الجاري، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات لنشر الإبداع الفني.  

