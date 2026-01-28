7 قرارات جديدة وعاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

قرارات مجلس الوزراء اليوم

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدة قرارات:



1. وافق مجلس الوزراء على طلب إنشاء منطقة استثمارية جديدة؛ على مساحة 13.13 فدان تقريبًا جنوب الطريق الساحلي بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، تُخصص لإقامة مشروع (تجاري، إداري، فندقي، رياضي، ترفيهي، لوجيستي)، مع الترخيص لإحدى الشركات المتخصصة بإنشائها وتطويرها.

2. وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل بعض البنود الخاصة بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، بهدف تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، تعزيزًا لتوجهات الدولة الاستراتيجية نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوطين كافة الصناعات الوطنية ورفع كفاءة القطاع الصناعي.

ونص التعديل على إضافة عددٍ من الأنشطة الجديدة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية ضمن المرحلة الثانية من برنامج مبادرة الإقراض الميسر للصناعات بفائدة 15%، والتي تشمل: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية.

كما تضمن التعديل البند رقم (7) من محددات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بحيث ينص المقترح على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة؛ مبلغ 100 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 150 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.

آخر قرارات مجلس الوزراء اليوم

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 315.37 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية المطاهرة، بمحافظة المنيا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.

كما وافق المجلس على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 بشأن إنشاء منطقة حرة عامة بالمطاهرة شرق النيل، بمحافظة المنيا.

4. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة البحر الأحمر بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1000 م2، كائنة بمنطقة تقسيم الحرفيين بمدينة الغردقة، إلى إحدى الشركات المتخصصة في بيع وصيانة السيارات، وذلك لإقامة معرض ومركز خدمة سيارات ومركز تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفني عليها.

تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم

5. وافق مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات التعاقدية والتنفيذية اللازمة لإبرام عقد انتفاع جديد بين كلٍ من الهيئة المصرية العامة للمعارض؛ وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمبنى المعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، لمدة 25 عامًا، تبدأ من 1/9/2025 حتى 31/8/2050.

6. أحيط مجلس الوزراء بالتقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2025، وكذا تقرير استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة من 1/7/2024 حتى 30/6/2025.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية عدد من المحافظات، وذلك لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في إقامة وتنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات التنموية.



