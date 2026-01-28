أحمد السيد: مروان عثمان سيكون مؤثرا مع الأهلي والإعارات إستراتيجية ذكية لمسئوليه

18 حجم الخط

أشاد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالأداء الذي قدمه الفريق الأحمر أمام وادي دجلة، مؤكدًا أن الأهلي قدم مباراة كبيرة من جميع النواحي الفنية، وخاصة في اللعب على الأطراف.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة «CBC»، إن مدرب وادي دجلة محمد الشيخ اضطر لتغيير طريقة اللعب بسبب تفوق الأهلي، مشيرًا إلى أن أي فريق يلجأ إلى الدفاع أمام الأهلي سيواجه صعوبات، كما حدث سابقًا في مواجهة بتروجيت.

وأشاد أحمد السيد بالمهاجم مروان عثمان، موضحًا أنه لاعب جيد ويتقن التحرك خلف المدافعين، وأن الأهلي يحتاج في الوقت الحالي إلى مهاجم بهذه المواصفات ليكون مؤثرًا في أرض الملعب.

ياسين مرعي، فيتو

استعارة الأهلي للاعبين يقلل المخاطر المالية

وأضاف أن النادي الأهلي بدأ يعتمد على التعاقد مع اللاعبين على سبيل الإعارة مع وجود بند شراء، وهو أسلوب يقلل المخاطر المالية في حال عدم نجاح اللاعب في التألق. وأكد أن المدافع ياسين مرعي لاعب جيد ويواصل التطور بشكل ملحوظ.

وتطرق السيد للحديث عن الفرق المنافسة، مشيرًا إلى أن فريق بتروجت يمتلك عناصر قوية، بما في ذلك البدلاء الذين يوازي مستوى الأساسيين، متوقعًا صعوبة مواجهة الزمالك المقبلة، لكنه رجح فوز الفريق الأبيض.

مواجهة يانج أفريكانز بملعبه صعبة

وأخيرًا، تحدث أحمد السيد عن المباراة المرتقبة للأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري الأبطال، مؤكدًا أنها ستكون مواجهة صعبة نظرًا لمنافسة الفريقين على صدارة المجموعة، بالإضافة إلى أن المباراة التالية ستكون خارج ملعب الأهلي، مما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية لضمان موقف مريح في البطولة.

