السبت 11 أكتوبر 2025
حوادث

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية الصحراوي

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

