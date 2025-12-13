إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد وغلق محور تنيدة – منفلوط

18 حجم الخط



أصيب 3 أشخاص في حادث مروري، مساء اليوم السبت، بمنطقة الكيلو 130 بمحافظة الوادي الجديد وأدى الحادث إلى غلق محور تنيدة - منفلوط باتجاه مركز الداخلة.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث وبالفحص تبين تصادم سيارة مزدوجة الكابينة بشاحنة نقل ثقيل "تريلا" بمحور تنيدة – منفلوط بمنطقة الكيلو 130 من الطريق.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى الداخلة العام فيما انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث لرفع آثار الحادث من خلال معدات الوحدة المحلية لمركز الداخلة ووحدة مرور الداخلة وفتح المحور وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وجاري تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

