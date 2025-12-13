السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد وغلق محور تنيدة – منفلوط

محور تنيدة منفلوط،
محور تنيدة منفلوط، فيتو
18 حجم الخط


أصيب 3 أشخاص في حادث مروري، مساء اليوم السبت، بمنطقة الكيلو 130 بمحافظة الوادي الجديد وأدى الحادث إلى غلق محور تنيدة  - منفلوط باتجاه مركز الداخلة. 
تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث وبالفحص تبين تصادم سيارة مزدوجة الكابينة بشاحنة نقل ثقيل "تريلا" بمحور تنيدة – منفلوط بمنطقة الكيلو 130 من الطريق. 
انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى الداخلة العام فيما انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث لرفع آثار الحادث من خلال معدات الوحدة المحلية لمركز الداخلة ووحدة مرور الداخلة وفتح المحور وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وجاري تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصابة 3 اشخاص إعادة الحركة المرورية لطبيعتها الأجهزة الأمنية الحركة المرورية الوادى الجديد أمن الوادى الجديد حادث مروري

الأكثر قراءة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وولفرهامبتون وآرسنال في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، فولهام يفوز خارج ملعبه 3-2 على بيرنلي

الدوري الإنجليزي، فولهام يتقدم على بيرنلي 2-1 في الشوط الأول

برشلونة يفوز على أوساسونا 0/2 ويعزز صدارته للدوري الإسباني

أشرف زكي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ عبلة كامل وحقيقة دخولها المستشفى (فيديو)

شاهد، أهداف مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

الطقس الآن، غطاء سحابي على أغلب الأنحاء وهذه درجة الحرارة بالقاهرة

باريس سان جيرمان يفوز 3-2 على ميتز ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت

سعر الدرهم الإماراتي في 5 بنوك مصرية اليوم السبت

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في منتصف تعاملات اليوم

سعر السكر في السوق المصرية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المتسابق مهنا ربيع يخطف أنظار لجنة تحكيم «دولة التلاوة» بقراءة من سورة سبأ (فيديو)

عبد الله عبد الموجود يتألق بقراءة مؤثرة تلامس القلوب في «دولة التلاوة»(فيديو)

ضابط إدراك الركعة في صلاة الجماعة، الإفتاء توضح الآراء الفقهية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads