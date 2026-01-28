الفرق بين الجوع الحقيقي وجوع البرد، وطرق التعامل بدون زيادة في الوزن

18 حجم الخط

الجوع الحقيقي وجوع البرد، مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، تلاحظ كثير من النساء زيادة الرغبة في تناول الطعام، خاصة الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسكريات.



وغالبًا ما يتم تفسير هذا الشعور على أنه “جوع”، بينما في الحقيقة قد يكون نوعًا مختلفًا يُعرف باسم جوع البرد، وهو يختلف تمامًا عن الجوع الحقيقي الذي يحتاج فيه الجسم للطعام فعليًا.

الفهم الصحيح للفارق بين النوعين هو الخطوة الأولى للحفاظ على الوزن والصحة خلال الشتاء دون حرمان أو ضغط نفسي، وهو ما نستعرضه من خلال التقرير التالي وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



أولًا: ما هو الجوع الحقيقي؟

الجوع الحقيقي هو إشارة فسيولوجية يرسلها الجسم عندما يحتاج إلى الطاقة أو العناصر الغذائية، يحدث هذا النوع من الجوع بشكل تدريجي، ويكون مرتبطًا بانخفاض مستوى السكر في الدم أو نفاد مخزون الطاقة.

علامات الجوع الحقيقي:

شعور بالجوع يتزايد ببطء وليس فجأة

صدور أصوات من المعدة

شعور بالتعب أو الدوخة أو قلة التركيز

قابلية لتناول أي نوع من الطعام وليس صنفًا معينًا

اختفاء الجوع بعد تناول وجبة متوازنة

الجوع الحقيقي لا يختفي بتناول مشروب ساخن فقط أو قطعة حلوى صغيرة، بل يحتاج الجسم إلى وجبة تحتوي على بروتين، وكربوهيدرات معقدة، ودهون صحية.

ثانيًا: ما هو جوع البرد؟

جوع البرد هو استجابة نفسية وجسدية لانخفاض درجة الحرارة، حيث يحاول الجسم تعويض الشعور بالبرد أو قلة الطاقة من خلال طلب الطعام، خاصة الأطعمة الدافئة أو الغنية بالسعرات الحرارية.

علامات جوع البرد:

يظهر فجأة دون مقدمات

يرتبط بالرغبة في أطعمة محددة مثل الحلويات، المخبوزات، أو الأطعمة الساخنة

يزداد في المساء أو عند الجلوس لفترات طويلة

يتحسن أحيانًا بمجرد شرب مشروب دافئ

لا يكون مصحوبًا بأعراض جسدية واضحة للجوع الحقيقي

في هذه الحالة، لا يكون الجسم محتاجًا للطعام بقدر ما يحتاج إلى الدفء أو الراحة أو الطاقة النفسية.

لماذا يزيد جوع البرد في الشتاء؟

هناك عدة أسباب تجعل جوع البرد أكثر شيوعًا خلال الطقس البارد، منها:

محاولة الجسم رفع درجة حرارته الداخلية

قلة التعرض للشمس وانخفاض فيتامين D

زيادة الوقت الذي نقضيه في المنزل

ربط الأجواء الشتوية نفسيًا بالأكل والدفء

انخفاض النشاط البدني مقارنة بالصيف

الجوع المستمر في الشتاء



كيف نتعامل مع الجوع الحقيقي بدون زيادة وزن؟

التعامل مع الجوع الحقيقي لا يعني الحرمان، بل الذكاء في الاختيارات:

تناول وجبات متوازنة تحتوي على بروتين (بيض، بقوليات، دجاج)، وخضروات، ونشويات صحية.

عدم تأخير الوجبات لأن الجوع الشديد يؤدي لاختيارات غير صحية.

البدء بالسلطة أو الشوربة لتقليل كمية الطعام دون حرمان.

المضغ ببطء لإعطاء المخ وقتًا للشبع.

شرب الماء بانتظام لأن الجفاف أحيانًا يُفسَّر كجوع.

كيف نسيطر على جوع البرد بدون زيادة الوزن؟

هنا يأتي الدور الأهم في فصل الشتاء:

شرب المشروبات الدافئة قليلة السعرات مثل: القرفة، الزنجبيل، اليانسون، أو الشاي الأخضر.

ارتداء ملابس دافئة داخل المنزل لأن الشعور بالبرد يحفّز الرغبة في الأكل.

تناول شوربات صحية مثل شوربة العدس أو الخضار بدل الأطعمة الثقيلة.

التمييز بين الجوع والملل: اسألي نفسك: “هل أنا جائعة أم فقط أريد الدفء؟”

التحرك قليلًا: المشي أو التمدد يرفع حرارة الجسم ويقلل الرغبة في الأكل.

النوم الجيد لأن قلة النوم تزيد الشهية خاصة للسكريات.

حيلة ذكية للتمييز السريع

قبل تناول أي طعام، جربي هذه الخطوات:

اشربي كوب ماء دافئ

انتظري 10 دقائق

إن استمر الجوع، فهو غالبًا حقيقي

إن اختفى، فهو جوع برد أو ملل



الفرق بين الجوع الحقيقي وجوع البرد ليس تفصيلًا بسيطًا، بل هو مفتاح أساسي للحفاظ على الوزن والصحة النفسية في الشتاء. الاستجابة الواعية لإشارات الجسم، والاهتمام بالدفء، واختيار بدائل ذكية، كلها خطوات تساعد المرأة على عبور فصل الشتاء بدون زيادة وزن أو شعور بالذنب. الأكل ليس عدوًا، لكن الفهم الخاطئ للجوع قد يكون السبب الرئيسي للمشكلة

