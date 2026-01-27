الثلاثاء 27 يناير 2026
الحرس الثوري: نعتبر أي دولة يتم استخدامها في ضرب إيران "معادية"

إيران، أكد الحرس الثوري الإيراني أن أي دولة تقدم دعمًا أو تستخدم لتوجيه ضربات ضد إيران ستُصنف على الفور كدولة "معادية"، في تحذير شديد اللهجة يعكس تصاعد التوترات الإقليمية حول الملف النووي والقدرات الدفاعية الإيرانية.

التحذير الإيراني يأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا مستمرًا بين طهران وعدد من القوى الغربية، خاصة الولايات المتحدة، وسط مخاوف من أي تدخل خارجي قد يستهدف المواقع العسكرية أو البنية التحتية الإيرانية الحيوية.

إيران تؤكد قدرتها على الرد الدفاعي والحماية الاستراتيجية

وأشار الحرس الثوري إلى أن إيران تمتلك قدرات دفاعية واستراتيجية كافية للتعامل مع أي تهديد، مؤكدة أن الرد على أي اعتداء سيكون حازمًا ومباشرًا، بما يحفظ السيادة الوطنية ويمنع أي مساس بأمن البلاد.

تحذيرات سابقة تشير إلى حساسيات التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل

ويأتي هذا التصريح بعد سلسلة تحذيرات مماثلة من مسؤولين إيرانيين حول ضرورة احترام مصالح طهران، وعدم استخدام أراضي أي دولة أخرى لضرب إيران، ما يعكس حساسية الموقف الإيراني تجاه أي تهديد خارجي محتمل لا سيما من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت وكالة نوفوستي اليوم الثلاثاء، عن مصدر في إدارة الرئاسة التركية قوله: أن تركيا تأمل في استقرار الأوضاع في إيران وتقوم بجهود وساطة في هذا الاتجاه.

 وأضاف  المصدر: "في المقام الأول، نأمل أن تستقر الأوضاع في الدولة المجاورة، وتؤكد تركيا على أعلى المستويات التزامها باستقرار المنطقة وعدم التدخل الخارجي في شؤونها، وتبذل أنقرة جهود وساطة في هذا السياق".

