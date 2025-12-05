الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مدير عام الاستخبارات السعودية الأسبق: إسرائيل تمثل التهديد الأكبر للشرق الأوسط وليس إيران

الأمير تركى الفيصل،
الأمير تركى الفيصل، فيتو
18 حجم الخط

أكد مدير عام الاستخبارات السعودية الأسبق، والدبلوماسي البارز الأمير تركي الفيصل، خلال قمة معهد ميلكن للشرق الأوسط وإفريقيا، أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل التهديد الأكبر للاستقرار فى الشرق الأوسط وليس إيران.

كلمة الأمير تركي الفيصل فى قمة معهد ميلكن

وتابع الأمير تركي الفيصل، خلال جلسة حوارية بقمة ميلكن، إلى أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان وغزة وسوريا، تظهر أن تل أبيب تشعر بثقلها، وتضعف فرص تحقيق السلام في المنطقة.

 

وشدد الأمير تركى الفيصل، إن الضربات الإسرائيلية على سوريا شبه اليومية، واستمرار قصف الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى الانتهاكات المتكررة في لبنان حيث يُفترض وجود وقف لإطلاق النار، كلها مؤشرات على أن إسرائيل لا تساهم في بناء الاستقرار الإقليمي.

 

وأضاف المدير العام الأسبق للاستخبارات السعودية، أن الضربة التي استهدفت مفاوضي حماس في العاصمة القطرية "الدوحة" أثناء دراسة مقترحات وقف إطلاق النار في غزة كانت بمثابة “إشارة تحذير”، وأظهرت أن مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى تعزيز وحدته للدفاع عن مصالحه. وأمنه

إمكانية تطوير السعودية ترسانتها النووية

وفي سياق رده عن سؤال حول إمكانية تطوير المملكة العربية السعودية ترسانتها النووية، أشار الأمير تركي الفيصل إلى أن الأمر يحتاج إلى دراسة جدية، مذكرًا بتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي أشار فيها إلى أن المملكة ستسعى للحصول على سلاح نووي إذا امتلكته إيران.

 

وأضاف الدبلوماسي السعودي البارز، أن الغارات على المنشآت النووية الإيرانية قد تؤخر قدرات طهران على امتلاك أسلحة نووية، لكنها لا تلغي ضرورة معالجة مسألة الأسلحة النووية بشكل شامل في الشرق الأوسط.

الأمير تركى الفيصل يحذر من التهديد الإسرائيلي للشرق الأوسط

وشدد الأمير تركى الفيصل، على أن وجود إسرائيل كدولة مسلحة نوويًا في الشرق الأوسط يُشكل عاملًا يفرض الحذر، مؤكدا أن هدف السعودية يجب أن يكون تحقيق منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، مع ضرورة اليقظة لمواجهة التهديدات.

 

وفيما يتعلق بمكافحة الأرختاب، قال الأمير تركي الفيصل، إن قضية الإرهاب وفكرة “نحن وهم” ستبقى دائمًا حاضرة، وكانت موجودة تاريخيًا، لافتا إلى أن المشكلة ليست محصورة في منطقة جغرافية محددة أو انحراف ديني واحد، بل هي قضية أوسع نطاقًا.

 

وأضاف الأمير تركى الفيصل، أن فشل العالم في معالجة قضايا فلسطين وأفعال إسرائيل قد يساهم في ظهور حركات متطرفة جديدة، مشددًا على أهمية التركيز على حل القضية الفلسطينية لتجنب زعزعة الاستقرار.

اليونيفيل: قصف الإسرائيليين مواقعنا جنوبي لبنان انتهاك للقرارات الدولية

الرئيس اللبناني يطالب مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لتطبيق وقف إطلاق النار

 

 

 

 

