نتنياهو: أي هجوم إيراني على إسرائيل سيُقابل برد غير مسبوق

إيران، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن إسرائيل سترد بقوة غير مسبوقة إذا ارتكبت إيران ما وصفه بـ«خطأ فادح» وهاجمت إسرائيل، مؤكدًا أن الرد سيكون من القوة التي «لم تشهدها إيران من قبل».

تحذير مباشر لطهران في ظل تصاعد التوتر الإقليمي

وجاءت تصريحات نتنياهو في سياق تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، وسط تبادل تحذيرات وتهديدات متزايدة بين الطرفين، في ظل مخاوف دولية من انزلاق المنطقة نحو مواجهة عسكرية واسعة.

إسرائيل تؤكد جاهزيتها العسكرية لمواجهة أي سيناريو

وأكد نتنياهو أن إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي تهديد، مشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية في حالة جاهزية كاملة لمواجهة مختلف السيناريوهات، وحماية أمن إسرائيل ومواطنيها.

المجتمع الدولي يراقب تطورات التصعيد بين إسرائيل وإيران

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتابع فيه المجتمع الدولي بقلق متزايد مؤشرات التصعيد بين طهران وتل أبيب، وسط دعوات دولية لضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تفجير الأوضاع في المنطقة.

يأتي هذا فيما أكد الحرس الثوري الإيراني أن أي دولة تقدم دعمًا أو تستخدم لتوجيه ضربات ضد إيران ستُصنف على الفور كدولة "معادية"، في تحذير شديد اللهجة يعكس تصاعد التوترات الإقليمية حول الملف النووي والقدرات الدفاعية الإيرانية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا مستمرًا بين طهران وعدد من القوى الغربية، خاصة الولايات المتحدة، وسط مخاوف من أي تدخل خارجي قد يستهدف المواقع العسكرية أو البنية التحتية الإيرانية الحيوية.

