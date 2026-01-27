إيران تحذر الاتحاد الأوروبي من عواقب مدمرة حال تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

18 حجم الخط

أصدرت إيران تحذيرًا شديد اللهجة لـ الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن أي خطوة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية ستترتب عليها عواقب مدمرة على العلاقات بين طهران والدول الأوروبية، في خطوة تُعدّ تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا في المنطقة.

طهران تعتبر التصنيف الأوروبي تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي

وأكدت مصادر رسمية إيرانية أن تصنيف الحرس الثوري سيُعدّ تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، داعية الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة موقفه وتجنب اتخاذ أي قرارات من شأنها تصعيد التوترات أو زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

مؤشرات على تصعيد دبلوماسي محتمل بين إيران وأوروبا

ويأتي هذا التحذير في ظل تقارير متزايدة عن نية بعض الدول الأوروبية دراسة هذا التصنيف، ما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران، ويضع العلاقات الأوروبية-الإيرانية على صفيح ساخن.

طهران تؤكد التزامها بالرد على أوروبا وفق مصالحها الاستراتيجية

وأشارت المصادر الإيرانية إلى أن الجمهورية الإسلامية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها واستراتيجية الدفاع الخاصة بها، في حال المضي قدمًا بهذا القرار، دون استبعاد أي ردود فعل دبلوماسية أو سياسية.

توترات مستمرة بين طهران والغرب

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين طهران والدول الغربية توترات مستمرة، في ظل النزاعات الإقليمية، والملف النووي الإيراني، واتهامات بتمويل أنشطة تُصنفها بعض الدول إرهابية، ما يجعل أي تحرك بهذا الاتجاه شديد الحساسية.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيبحثون في بروكسل في 29 يناير الجاري فرض عقوبات جديدة ضد إيران على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مؤخرا.

وكتبت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: "سينظر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في حزمة عقوبات جديدة ضد إيران عندما يجتمعون في الاجتماع الرسمي التالي في بروكسل في 29 يناير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.