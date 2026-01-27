18 حجم الخط

أعلنت الرئاسة الإيرانية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن الرئيس مسعود بزشكيان أكد لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن تضامن الأمة الإسلامية هو الاستراتيجية الأكثر فاعلية لمواجهة التوترات وعدم الاستقرار.

الرئيس الإيراني يجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي



وقالت الرئاسة الإيرانية في بيانها: إن بزشكيان أعرب خلال اتصال هاتفي مع بن سلمان، عن تقديره للدعم والمساندة التي قدمتها الدول الإسلامية للأمة الإيرانية في الأحداث الأخيرة، قائلا: "أعتقد أن وحدة وتماسك الدول الإسلامية يضمنان الأمن والاستقرار والسلام الدائمين في المنطقة، ولذلك فإن دور إخواننا الأعزاء في الدول الإسلامية مهم للغاية في هذا الصدد".

بزشكيان: نهج حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقوم على صون وحدة وسلامة المجموعات العرقية

وأكد مسعود بزشكيان أثناء استعراض آخر التطورات الدولية والإقليمية فضلا عن الأحداث الأخيرة في إيران، على نهج الحكومة القائم على المبادئ في الشؤون الداخلية والإقليمية.

وأفاد الرئيس الإيراني وفق بيان الرئاسة، بأن نهج حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقوم على صون وحدة وسلامة المجموعات العرقية والدينية، وتعزيز التماسك الوطني".

وأشار إلى أنه وعلى الصعيد الإقليمي، تُبذل جهود حثيثة لتقوية وتعزيز العلاقات الودية والتعاون مع الدول الإسلامية، انطلاقا من مبدأ الأخوة الإسلامية.

وأضاف الرئيس: "أعتقد بصدق أن الأمة الإسلامية والدول الإسلامية إخوة لبعضهم البعض، وأعتقد بعمق أنه يمكننا معا ومن خلال التعاون المشترك بناء منطقة آمنة ومتطورة ومتقدمة لشعوبنا".

وتحدث الرئيس الإيراني عن تصعيد الولايات المتحدة وإسرائيل للعداء ضد الشعب الإيراني منذ بداية ولايته بما في ذلك ممارسة الضغوط الاقتصادية، وفرض الحرب، والتدخل المباشر في تحريض ودعم مثيري الشغب والمحرضين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من المواطنين وقوات الأمن، فضلا عن أضرار جسيمة لحقت بالممتلكات العامة ومعدات الإغاثة والأسواق والمساجد.

وقال بزشكيان: "لقد ظنوا أن هذه الإجراءات ستحول إيران إلى سوريا أو ليبيا، غافلين عن جهلهم بحقيقة الشعب الإيراني وطبيعته وعظمته"، مؤكدا أن وجود الشعب الإيراني الواسع والواعي على الساحة قد أحبط أهدافهم ومؤامراتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.