الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رغم غيابه عن أمم افريقيا، محمد عبدالمنعم يدعم منتخب مصر أمام نيجيريا

محمد عبدالمنعم، فيتو
محمد عبدالمنعم، فيتو
18 حجم الخط

منتخب مصر، حرص محمد عبد المنعم مدافع نانت الفرنسي، على التواجد رفقة منتخب مصر في ملعب استاد القاهرة من أجل دعم زملائه اللاعبين والشد من أزرهم قبل السفر إلي المغرب للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

محمد عبد المنعم يغيب عن أمم إفريقيا

ويغيب محمد عبدالمنعم عن المشاركة مع منتخب مصر في بطولة أمم لإفريقيا ٢٠٢٥ بالمغرب، لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، بعد غيابه عن الملاعب قرابة سبعة أشهر بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

ويدخل منتخب مصر مباراته أمام نيجيريا بتشكيل مكون من 

في تشكيل يضم كل من:

محمد الشناوي 
محمد هاني 
ياسر إبراهيم 
حسام عبد المجيد
أحمد فتوح
حمدي فتحي
مروان عطية
إمام عاشور 
أحمد سيد زيزو
محمود صابر 
مصطفي محمد

أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - رامي ربيعة - محمد إسماعيل - أحمد عيد - محمد حمدي - محمد شحاته - مهند لاشين - مصطفي فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن

فيما يغيب عن اللقاء ابراهيم عادل للإصابة، ومحمود حسن تريزيجيه الذي أجرى جراحة في الأسنان.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا بالمغرب

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم محمد عبدالمنعم نيجيريا أمم أفريقيا بالمغرب

مواد متعلقة

أيوبي ولوكمان على الدكة، تشكيل نيجيريا لمواجهة منتخب مصر الودية

غياب صلاح ومرموش، حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا وديا

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

محمد عبد المنعم وقطة أبرز المستبعدين من قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

الأكثر قراءة

السكة الحديد تعتذر لركاب خط القاهرة- الإسكندرية بسبب حادث طوخ

الحكومة: خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول تسير وفق الجداول الزمنية

أحمد مراد مؤلف فيلم الست ضيف لميس الحديدي في "الصورة"

الداخلية تحذر من التشكيك فى نتائج القبول بكلية الشرطة

توروب يرفض تعديل موعد مران الأهلي رغم طلب أحمد عبد القادر

البنتاجون: واشنطن توافق على مبيعات عسكرية محتملة للبنان بقيمة 34.5 مليون دولار

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

غياب صلاح ومرموش، حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا وديا

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من النهي عن الجلوس على القبر 

هل يجوز تخفيض عدد أشواط الطواف فى الحج؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد الليلة الختامية لمولد الإمام علي زين العابدين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads