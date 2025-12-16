رغم غيابه عن أمم افريقيا، محمد عبدالمنعم يدعم منتخب مصر أمام نيجيريا

18 حجم الخط

منتخب مصر، حرص محمد عبد المنعم مدافع نانت الفرنسي، على التواجد رفقة منتخب مصر في ملعب استاد القاهرة من أجل دعم زملائه اللاعبين والشد من أزرهم قبل السفر إلي المغرب للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

محمد عبد المنعم يغيب عن أمم إفريقيا

ويغيب محمد عبدالمنعم عن المشاركة مع منتخب مصر في بطولة أمم لإفريقيا ٢٠٢٥ بالمغرب، لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، بعد غيابه عن الملاعب قرابة سبعة أشهر بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

ويدخل منتخب مصر مباراته أمام نيجيريا بتشكيل مكون من

في تشكيل يضم كل من:

محمد الشناوي

محمد هاني

ياسر إبراهيم

حسام عبد المجيد

أحمد فتوح

حمدي فتحي

مروان عطية

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود صابر

مصطفي محمد

أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - رامي ربيعة - محمد إسماعيل - أحمد عيد - محمد حمدي - محمد شحاته - مهند لاشين - مصطفي فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن

فيما يغيب عن اللقاء ابراهيم عادل للإصابة، ومحمود حسن تريزيجيه الذي أجرى جراحة في الأسنان.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا بالمغرب

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

