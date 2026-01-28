سعر الخضار اليوم، ارتفاع الفاصوليا 18 جنيها وانخفاض كبير في الليمون والفلفل

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 5 جنيهات و12 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 4 جنيهات و11 جنيها للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و9 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6 و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 12 إلى 20 جنيهًا.

الجزر بدون عروش: من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

سعر الخضار اليوم، فيتو

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 25 إلى 45 جنيهًا، بارتفاع 18 جنيهًا عن سعره السابق.

البسلة: من 16 إلى 22 جنيهًا.

الملوخية: بين 18 و20 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

السبانخ: بين 10 و14 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا.

الباذنجان الرومي: بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الباذنجان الأبيض: بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 12 و17 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 30 و45 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 10 و16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الخيار البلدي: بين 10 و16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الثوم والليمون

الثوم: بين 20 و40 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 14 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 8 إلى 12 جنيهًا.

