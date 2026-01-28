تضرب نصف محافظات مصر، خريطة سقوط الأمطار الرعدية والمتوسطة والخفيفة اليوم

18 حجم الخط

الطقس اليوم، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، محذرة في نفس الوقت من رياح مثيرة للرمال والأتربة نخفض معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار

وأوضحت الأرصاد أن هناك، فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية وقد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما أشارت إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم في القاهرة الكبرى

كما توقعت الأرصاد الجوية وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد مساء بنسبة حدوث 20% تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

ضربات برق وسقوط لحبات البرد

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى حدوث سحب رعدية بنسبة 30% ويصاحبها، نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية على بعض المناطق، واحتمال ضربات البرق وفرص لتساقط حبات البرد على بعض المناطق.

الأرصاد تحذر

كما حذرت الأرصاد من نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر نخفض معها الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلًا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 06 و درجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 13

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 23

السويس: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 23

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 20

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 21

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسوان: درجة الحرارة العظمى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

