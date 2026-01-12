رسميا.. منتخب مصر يواجه إسبانيا وديا في مارس المقبل

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا إقامة مباراة ودية بين منتخب إسبانيا ونظيره منتخب مصر خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر مارس المقبل، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك

موعد مباراة مصر وإسبانيا الودية

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي، أن هناك مباراة ودية بين مصر وإسبانيا يوم 30 مارس المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة على ملعب أحمد بن علي، وستكون في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي المواجهة عقب 3 أيام فقط من مباراة نهائي الفيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين في قطر، ولكنها ستقام على ملعب لوسيل.

نتيجة آخر مواجهة جمعت مصر وإسبانيا

وجمعت مباراة وحيدة بين منتخبي مصر وإسبانيا وكانت مواجهة ودية جمعت بينهما في 2006 وتحديدًا يوم 3 يونيو استعدادًا لكأس العالم، على ملعب مارتينيز فاليرو في إلتشي، وفازت إسبانيا بنتيجة 2-0 بأقدام راؤول ورييس.

موعد مباراة مصر والسنغال

فيما تقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، وتنطلق صافرتها في الـ7 مساء بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر، فيتو

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد السنغال في أمم إفريقيا

وسبق أن خاض منتخب مصر 15 مواجهة سابقة أمام منتخب السنغال في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف البطولات القارية والعالمية.

وحقق منتخب مصر خلالها 7 انتصارات على حساب السنغال، مقابل 6 انتصارات للمنتخب السنغالي وتعادلين فقط بينهما

وسجل منتخب مصر 9 أهداف في مرمى أسود التيرانجا، مقابل 7 أهداف للسنغال في مرمى الفراعنة.

مواجهات مصر ضد السنغال في أمم أفريقيا

فيما اقتصرت مواجهات منتخب مصر أمام السنغال في بطولة أمم أفريقيا على خمس مواجهات فقط جاءت نتائجها على النحو التالي:

المباراة الأولى بين مصر والسنغال في بطولة أمم أفريقيا، كانت في دور المجموعات بنسخة 1986، وانتهت بفوز السنغال بهدف دون رد.

ثم تكررت المواجهة بينهما في دور المجموعات لنسخة 2000 في ضيافة غانا ونيجيريا، وانتصرت مصر بنفس نتيجة مباراة النسخة السابقة.

وبعدها فاز منتخب مصر على السنغال في نصف نهائي 2006 بهدفين مقابل هدف التي أقيمت في القاهرة.

بعدها غابت المواجهات بين الفراعنة وأسود التيرانجا حتى نسخة 2021 بالكاميرون، حيث التقيا في المباراة النهائية، وتعادلا بدون أهداف ثم فازت السنغال بركلات الترجيح.

