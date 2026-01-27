فيفا يطلق إجراءات منح اعتمادات وسائل الإعلام لتغطية كأس العالم 2026

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، عن فتح باب التقدم للحصول على الاعتمادات الإعلامية الخاصة ببطولة كأس العالم 2026، لممثلي وسائل الإعلام ولغير حاملي الحقوق (NRHs).

كيفية تقديم طلبات الحصول على تصريح فيفا لتغطية كأس العالم

تتم إدارة عملية الاعتماد حصرا عبر منصة فيفا الإعلامية (FIFA Media Hub). ونظرًا للطلب المرتفع جدًا، سيتم تطبيق إجراءات منظّمة قائمة على نظام الحصص.

وسيتم فتح باب الاعتماد يوم 26 يناير 2026، والموعد النهائي لتقديم الطلبات سيكون 31 مارس 2026.

وتتوفر الاعتمادات الإعلامية للجهات التالية: وسائل الإعلام المكتوبة (المطبوعة والرقمية)، المصورون الفوتوغرافيون، وكالات الأنباء الدولية والمحلية، هيئات الإذاعة والتلفزيون من غير حاملي الحقوق (بأعداد محدودة)، شركاء فيفا الإعلاميون (حاملي الحقوق).

وسيكون قسم فيفا المعني بالشراكات الإعلامية (FIFA Media Partnerships) مسؤولًا بشكل مباشر عن اعتماد شركاء الفيفا الإعلاميين (الجهات الإعلامية الحاصلة على الحقوق).

المشاركات السابقة في المونديال تحسم حصة الاتحادات الوطنية في الحصول على التصاريح الإعلامية

ويحصل كل اتحاد وطني عضو على حصة محدودة بناءً على، المشاركات السابقة في كأس العالم.

وتقوم الاتحادات الوطنية بتوزيع أكواد الاعتماد على المؤسسات الإعلامية والإعلاميين المستقلين، ويجب على ممثلي وسائل الإعلام التواصل مع الإتحاد الوطني لطلب كود اعتماد.

وستخضع جميع الطلبات لإجراءات تفتيش أمني، سيتمّ إرسال الموافقات على الاعتمادات ابتداءً من مارس 2026.

تذكرة إعلامية لحضور المباريات

ولا تمنح اعتمادات وسائل الإعلام بحد ذاتها حق الدخول إلى المباريات تلقائيا، إذ يقتصر الاعتماد على إتاحة الدخول إلى المركز الإعلامي في الملعب فقط

وفي يوم المباراة، وللوصول إلى المواقع المخصصة لوسائل الإعلام، أو المصورين، أو حضور المؤتمرات الصحفية، أو الدخول إلى المنطقة المختلطة.

ويتعيّن على ممثلي وسائل الإعلام أن يحملوا تذكرة إعلامية مُعتمدة للمباراة المعنية.

في حال عدم توفر تذكرة إعلامية صالحة، سيكون الدخول إلى الملعب محدودا، حتى في حال الموافقة على الاعتماد.

سيُفتح باب التقدّم بطلبات الحصول على تذاكر ممثلي وسائل الإعلام بعد فترة قصيرة من إطلاق عملية الاعتماد.

ويجب تقديم الطلبات عبر منصّة FIFA الإعلامية (FIFA Media Hub) أو تطبيق FIFA الإعلامي.

يحقّ فقط للمتقدمين الحاصلين على اعتماد تقديم طلبات الحصول على التذاكر، في هذه المرحلة، يمكن طلب تذاكر ممثلي وسائل الإعلام لمباريات دور المجموعات فقط، ويمكن لوسائل الإعلام طلب حد أقصى مباراة واحدة في اليوم.

البدء في إجراءات التأشيرات

أوصى فيفا وسائل الإعلام بشدة بالبدء في إجراءات التقديم للحصول على التأشيرة في أقرب وقت ممكن.

يرجى العلم بأن إجراءات التأشيرة غير مرتبطة بإجراءات الاعتماد، ولا يحتاج ممثلو وسائل الإعلام إلى انتظار الموافقة على الاعتماد قبل التقدّم للحصول على تأشيرة.

