مهرجان الجونة، نجيب وسميح ساويرس يفتتحان معرض "باب الحديد" لأعمال يوسف شاهين (فيديو وصور)

افتتح منذ قليل، المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي والمهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي، معرض “باب الحديد”، والذي يتناول ويبرز أعمال المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، في إطار احتفال المهرجان بمئوية ميلاد المخرج الراحل يوسف شاهين.

معرض باب الحديد للمخرج الراحل يوسف شاهين

وحضر افتتاح المعرض أيضا، كل من عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، المخرجة ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والنجمة يسرا عضو المجلس الاستشاري لمهرجان الجونة السينمائي، الفنان محمود حميدة، وغيرهم.

معرض أعمال المخرج الراحل يوسف شاهين

وفي وسط المعرض، وضع القائمون عليه مجسمًا لقطار في إشارة لأحد أبرز أعمال المخرج الراحل وهو فيلم “باب الحديد” من إنتاج عام 1958 بطولة الفنان فريد شوقي والفنانة هند رستم، وضم المعرض أيضا العديد من صور أعماله الرائعة التي أثرت السينما المصرية والعربية.

نجيب وسميح ساويرس

وكان المهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس، قد تفقدا صباح اليوم الجمعة، فعاليات المهرجان بمنطقة البلازا، وذلك في ثاني أيامه بعد الافتتاح الذي أقيم أمس الخميس.

مهرجان الجونة السينمائي

ومهرجان الجونة السينمائي هو منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًا قويًا.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة

وتضم دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، وسيقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية عن 230,000 دولار أمريكي.

إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

