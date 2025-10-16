سميح ساويرس يستعرض تاريخ الجونة من أرض صحراوية إلى مركز ثقافي عالمي

ألقى المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، ورئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، كلمة مؤثرة خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة، مستعرضًا رحلة تطور الجونة على مدار سنوات طويلة.

من الصحراء إلى مركز للإبداع

وقال ساويرس:"منذ خمسة وثلاثين عامًا، وقفت هنا عندما كانت هذه المنطقة لا تزال صحراء، واليوم، يشرفني أن أقف بينكم ونحن نحتفل بالدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي".

وأضاف: على مرّ السنين، تطورت الجونة لتكتسب هوية مميزة كمركز للثقافة والإبداع، حيث أصبح المهرجان جزءًا أساسيًا من فعالياتها السنوية.

دعم المواهب الشابة عبر منصة "سيني جونة"

وأشار ساويرس إلى أهمية منصة سيني جونة، قائلًا: "المنصة تواصل توفير الفرص لعدد متزايد من المواهب الشابة، لتمكين صُنّاع الأفلام الصاعدين ودعم الجيل القادم من رواة القصص."

مصر رائدة في الفن والإبداع

وأكد سميح ساويرس على دور مصر الرائد في الفن والثقافة:"مصر كانت وستظل رائدة في الفن والإبداع والقوة الناعمة، وتواصل إلهام المنطقة والعالم بأسره".

