50 سنة يسرا، مهرجان الجونة السينمائي يحتفي بالنجمة وسط حفاوة كبيرة (فيديو)

افتتح المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي والمهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي، معرض 50 سنة يسرا، ضمن احتفال المهرجان بمسيرتها الرائعة.

افتتاح معرض 50 سنة يسرا

وحضر افتتاح المعرض أيضًا، كل من عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، المخرجة ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفنان محمود حميدة، الفنانة لبلبة، الفنانة ليلى علوي، وغيرهم.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي هو منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًا قويًا.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

