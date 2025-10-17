سميح ساويرس: النجاح الحالي لمدينة الجونة لم يكن في الأحلام (فيديو)

تحدث المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن قرار إنشاء المدينة قبل سنوات قائلًا: “قرار إنشاء الجونة جاء بعد 15 عامًا من البداية.. ففي البداية كان مشروعًا صغيرًا ثم بدأ يكبر شيئًا فشيئًا وبعدين ارتأيت أنها لازم تتحول لمدينة عشان يبقى فيها استدامة”.

المهندس سميح ساويرس

وأضاف “ساويرس” في تصريحات على هامش فعاليات مهرجان الجونة عن تصوراته لمستقبل المدينة وقت إنشائها: “أكيد مكنتش بفكر في اللي أنا شايفه النهارده إطلاقًا ولا في الأحلام.. لو كنت مدرك من أول يوم أنها محتاجة تبقى بهذا الحجم عشان تبقى مدينة ناجحة كنت هخاف”.

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

وكان المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي والمهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة، قد تفقدا فعاليات المهرجان اليوم الجمعة بمنطقة البلازا، وذلك في ثاني أيامه بعد الافتتاح الذي أقيم أمس الخميس.

وحضر أيضًا عمرو منسي المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، والفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمخرجة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة، مع بداية فعاليات اليوم، وسط تواجد فني وإعلامي كبير.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي هو منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

وتضم دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، وسيقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية عن 230,000 دولار أمريكي.

إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

