مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تطلق منحة Tech-Start لدعم 25 طالبًا

احتفلت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع فودافون لتنمية المجتمع بمنحة "Tech-Start"، التي تقدم دعمًا شاملًا لـ 25 طالبا من محافظات مختلفة في التخصصات التكنولوجية.

وتأتي هذه المبادرة كاستثمار في قادة مستقبل التكنولوجيا في مصر، حيث تم الإعلان رسميًا عن اختيار الدفعة الأولى من الطلاب، التي تضم 25 طالبًا وطالبة متميزين من ثماني جامعات مصرية، بعد اجتيازهم اختبارات تقنية دقيقة، وفقًا لمعايير الجدارة والتفوق الأكاديمي.

وتقدم منحة Tech-Start نموذجًا شاملًا للدعم يتجاوز المساعدات المالية التقليدية، إذ تشمل تغطية كاملة للمصاريف الدراسية والإقامة، بالإضافة لتزويد الطلاب بأجهزة لابتوب وخدمات الإنترنت لضمان بيئة تعليمية متكافئة.

كما يتضمن البرنامج فرصًا متميزة للتوجيه المهني، تدريبات صيفية، وبرامج لتنمية المهارات الأكاديمية والعملية، بما يساهم بشكل فعال في سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل المتطور.

وقالت ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية إن منحة Tech-Start تمثل استثمارًا استراتيجيًا في قدرة مصر على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

ولفتت إلى أن هذا البرنامج يأتي اتساقًا مع رؤية مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في تمكين جيل جديد من صُنّاع التغيير، حيث تُعد المنح الدراسية أحد أهم محركات الاستثمار في رأس المال البشري.

وأوضحت أن مؤسسة ساويرس تدعم محفظة متكاملة من برامج المنح التي تمتد من العلوم والتكنولوجيا والهندسة وإدارة الأعمال، إلى الفنون والثقافة والممارسات التنموية، إيمانًا بأن التنمية الشاملة تبدأ دائمًا بالاستثمار في الإنسان.

ومن جانبه، قال المهندس محمد حنّا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع: "يمثل إطلاق منحة Tech-Start بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية خطوة استراتيجية للاستثمار في قدرات الشباب المصري، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة للتميز في مسارات التكنولوجيا.

وأضاف أن المنحة توفر منظومة دعم متكاملة تشمل الجوانب الأكاديمية والمالية والمهنية، بما يعكس التزام مؤسسة ڤودافون مصر بتنمية التعليم التكنولوجي، الذي يشكل حجر الزاوية لمستقبل الوطن، ويدعم جهود الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وبناء كوادر وطنية قادرة على الابتكار والمنافسة عالميًا."

