أخبار مصر

مدير مؤسسة ساويرس للتنمية: الاستثمار في البشر هو الركيزة الأساسية للتحول التكنولوجي

قالت ليلي حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية، إن التقدم التكنولوجي لا يمكن أن يحقق أثرًا حقيقيًّا دون الاستثمار في الإنسان.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الطلاب الفائزين بمنحة التعليم العالي ساويرس_فودافون Tech-Start.

وأوضحت أن المؤسسة أطلقت برنامج Tech-Start في عام 2020، إلى جانب منحة ساويرس للتميز، بإجمالي استثمارات بلغ 330 مليون جنيه مصري، وهو أكبر حجم استثمار تخصصه المؤسسة لقطاع التعليم.

إستراتيجية طويلة المدى للاستثمار في التكنولوجيا

وأضافت أن دعم 25 طالبًا هذا العام يمثل خطوة أولى ضمن استراتيجية طويلة المدى للاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

وتضم المنحة طلابًا من جامعات عين شمس، أسيوط، الإسكندرية، الجلالة، مصر للمعلوماتية، النيل، المصرية اليابانية، وجامعة زويل، ويدرسون تخصصات تشمل هندسة الاتصالات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، أمن الشبكات، البرمجة، والروبوتات.

وأشارت ليلى حسني إلى أن قطاع التحول الرقمي في مصر يشهد نموًا متسارعًا بمعدل 16% سنويًا، ويسهم بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلى توقعات بتوفير نحو 75 ألف فرصة عمل في مجالات التكنولوجيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

منحة Tech-Start

وأكدت أن منحة Tech-Start تمثل استثمارًا إستراتيجيًّا في دعم قدرة مصر التنافسية في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتنسجم مع رؤية مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية الهادفة إلى تمكين جيل جديد من صُنّاع التغيير، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري عبر برامج منح متكاملة تمتد من العلوم والتكنولوجيا والهندسة وإدارة الأعمال إلى الفنون والثقافة والممارسات التنموية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة بأن التنمية المستدامة تبدأ بالاستثمار في الإنسان.

