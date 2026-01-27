18 حجم الخط

نظّمت جامعة عين شمس زيارة لوفد من طلابها إلى معرض معدات وأجهزة الشرطة المقام بأكاديمية الشرطة، وذلك للاطلاع على أحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في المجالات الأمنية بمختلف قطاعات وزارة الداخلية في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة الـ74 وذلك تحت التنسيق والإشراف الإداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

طلاب جامعة عين شمس يزورون معرض معدات وأجهزة الشرطة

ويأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وخلال الزيارة، شاهد الطلاب العروض المقدمة من قطاعات وزارة الداخلية، واستمع الطلاب إلى شرحٍ وافٍ من المتخصصين حول طبيعة عمل هذه الأجهزة ودورها في دعم المنظومة الأمنية، ومواكبة التطور التكنولوجي في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات.

وتأتي مشاركة طلاب جامعة عين شمس ضمن الأنشطة والفعاليات التي ينظمها قطاع التعليم والطلاب متمثلًا في إدارة الاسر والاتحادات الطلابية - الإدارة العامة لرعاية الشباب، في إطار حرص جامعة عين شمس على توعية طلابها، وتعريفهم بجهود الدولة ومؤسساتها في تعزيز الأمن، وتنمية الوعي الوطني لديهم، وتعميق فهمهم لدور وزارة الداخلية في خدمة المجتمع.

وأعرب الطلاب عن تقديرهم لما شاهدوه من تطور ملحوظ في المعدات والتقنيات الحديثة، مؤكدين أهمية مثل هذه الزيارات في ربط الجوانب النظرية بالدور العملي للمؤسسات الوطنية.

