الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طلاب جامعة عين شمس يزورون معرض معدات وأجهزة الشرطة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
18 حجم الخط
ads

نظّمت جامعة عين شمس زيارة لوفد من طلابها إلى معرض معدات وأجهزة الشرطة المقام بأكاديمية الشرطة، وذلك للاطلاع على أحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في المجالات الأمنية بمختلف قطاعات وزارة الداخلية في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة الـ74 وذلك تحت التنسيق والإشراف الإداري  إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

طلاب جامعة عين شمس يزورون معرض معدات وأجهزة الشرطة

ويأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس،  رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وخلال الزيارة، شاهد الطلاب العروض المقدمة من قطاعات وزارة الداخلية، واستمع الطلاب إلى شرحٍ وافٍ من المتخصصين حول طبيعة عمل هذه الأجهزة ودورها في دعم المنظومة الأمنية، ومواكبة التطور التكنولوجي في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات.

وتأتي مشاركة طلاب جامعة عين شمس ضمن الأنشطة والفعاليات التي ينظمها قطاع التعليم والطلاب متمثلًا في إدارة الاسر والاتحادات الطلابية - الإدارة العامة لرعاية الشباب، في إطار حرص جامعة عين شمس على توعية طلابها، وتعريفهم بجهود الدولة ومؤسساتها في تعزيز الأمن، وتنمية الوعي الوطني لديهم، وتعميق فهمهم لدور وزارة الداخلية في خدمة المجتمع.

وأعرب الطلاب عن تقديرهم لما شاهدوه من تطور ملحوظ في المعدات والتقنيات الحديثة، مؤكدين أهمية مثل هذه الزيارات في ربط الجوانب النظرية بالدور العملي للمؤسسات الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس رعاية الشباب اتحادات الطلاب أكاديمية الشرطة الاتحادات الطلابية رئيس جامعة عين شمس طلاب جامعة عين شمس قطاع التعليم والطلاب

مواد متعلقة

افتتاح معرض طلاب فروع الجامعات الأجنبية ومستقبل الإبداع والابتكار

الذكاء الاصطناعي أبرز المجالات، وزير التعليم العالي يبحث دعم التعاون الأكاديمي مع نظيره الجيبوتي

عاشور يبحث مع مديرة مكتب اليونسكو تعظيم دور البحث العلمي في مواجهة تحديات التنمية

حالات ترفض فيها شركات الطيران حمل الحيوانات الأليفة

آداب عين شمس تطلق البرنامج التدريبي للطلاب خلال إجازة منتصف العام

هندسة عين شمس تحصل علي المركز الثالث في جائزة مصر للتميز الحكومي

وزير التعليم العالي يهنئ كليات الجامعات الحكومية الفائزة بجائزة "التميز"

تجارة عين شمس تعلن خطة استراتيجية لضم مجلاتها لقاعدة بيانات "سكوبس" العالمية
ads

الأكثر قراءة

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

حالة الطقس اليوم، تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج على هذه السواحل

المهن التمثيلية تطمئن على الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد تعرضه لجلطة مفاجئة

خروج الفنان محمود حجازي من قسم أكتوبر بعد دفع الكفالة

كرة اليد، منتخب مصر يفوز على نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

أول رد رسمى من مستشفى الأحرار التعليمي على ادعاءات صيدلانية بتعرضها لمضايقات

ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

بعد واقعة الممرضة، أسامة قابيل: انتهاك حرمة الميت ذنب عظيم لا يبرره شيء

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على ميزة ليلة النصف من شعبان هذا العام

بعد واقعة الممرضة، أسامة قابيل: انتهاك حرمة الميت ذنب عظيم لا يبرره شيء

بعد جدل الطفلة المنتقبة، عالم أزهري يوضح حكم ارتداء الأطفال للنقاب

المزيد
الجريدة الرسمية