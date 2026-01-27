حالات ترفض فيها شركات الطيران حمل الحيوانات الأليفة

18 حجم الخط

هناك حالات ترفض فيها شركات الطيران اصطحاب حيوانات أليفة في المقصورة مع المسافر أثناء السفر على متن الطائرة.

وفي ضوء التقرير التالي نعرض الحالات التي ترفض فيها شركة إيركايرو اصطحاب حيوان أليف في أي من الحالات التالية:



إن كنت قاصرًا يسافر بدون مرافق.



في حال جلوسك في الصف المجاور لمخرج الطوارئ أو عند أحد الحواجز الفاصلة بين المقصورات.



إذا كنت تستخدم جهازًا طبيًا يتعين تخزينه أسفل المقعد.



يرجى العلم أن كل دولة لديها مجموعة من متطلباتها الخاصة عندما يتعلق الأمر باصطحاب الحيوانات أثناء السفر، لذا، فيوصي دائمًا بالتحقق من المتطلبات والقيود المحلية لبلد المغادرة والعبور والوصول.



ستحتاج أيضًا إلى إعداد جميع المستندات المصاحبة اللازمة لضمان رحلة سلسة لك ولحيوانك الأليف الصغير.



يجب عدم إخراج الحيوانات الأليفة من حاوياتها.



لا تتحمل إير كايرو المسؤولية عن إصابة الحيوان الأليف أو فقدانه أو تأخيره أو مرضه أو وفاته، كما لا تتحمل اير كايرو المسؤولية في حال رفضت أي دولة أو ولاية أو إقليم دخول الحيوان الأليف إلى أراضيها.



يُنصح الركاب بحمل طعام كافٍ لحيواناتهم الأليفة أثناء الرحلة.



لا ينطبق الشرط المذكور أعلاه إلَّا على الرحلات التي تديرها اير كايرو. إن كانت لديك رحلة مكملة مع شركة طيران مختلفة، فيرجى الاطلاع على لوائح هذه الشركة في ما يتعلق بالحيوانات الحية.



بالنسبة للرحلات المشتركة بالرمز التي تديرها شركة طيران أخرى، يرجى الرجوع إلى مركز خدمة عملاء اير كايرو أو أقرب مكاتب مبيعاتها إليك، أو وكيل المبيعات القُطري/ الإقليمي.

