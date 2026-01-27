سقوط عصابة لشراء الهواتف المحمولة بأموال مزورة بالقاهرة

الثلاثاء 27 يناير 2026
سقط فى قبضة أجهزة الأمن بالقاهرة تشكيل عصابى يضم 4 عناصر إجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى بيع هواتفهم المحمولة عبر المواقع الإلكترونية ومقابلتهم وشراء الهواتف منهم بعملات مالية مقلدة. 


كدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابى يضم (4 عناصر إجرامية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى بيع هواتفهم المحمولة عبر المواقع الإلكترونية ومقابلتهم وشراء الهواتف منهم بعملات مالية مقلدة.

وتم تتبع عناصر التشكيل وبإستهدافهم أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (2 هاتف محمول من متحصلات نشاطهما - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنية مقلدة" – عدد من الأختام والكارنيهات والأوراق والمستندات المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية والهيئات الحكومية- أجهزة "حاسب آلى - لاب توب "- ماكينات الطباعة والتصوير وأداوت القص والتغليف المستخدمة فى النشاط الإجرامى).

وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم (3) وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المستولى عليها،وقيام أحدهم بتزوير العملات النقدية والمستندات الحكومية لراغبى الحصول عليها بمقابل مالى.

كما أمكن تحديد وضبط (6 أشخاص "من عملائهم") وبحوزتهم (كارنيهات ومحررات رسمية "مقلدة" منسوبة للعديد من الجهات الحكومية) وبمواجتهم إعترفوا بتحصلهم على المضبوطات من المتهمين المذكورين بمقابل مالى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية،  وتولت النيابة العامة التحقيق.

