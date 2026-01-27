محافظ الشرقية يتفقد قرية الصالحية القديمة بمركز فاقوس

18 حجم الخط

فاجأ المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية المحاسب محمد الاباصيرى رئيس مركز ومدينة فاقوس اليوم بتفقده شوارع قرية الصالحية القديمة التابعة لفاقوس للإطمئنان على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين،

المحافظ يطالب رئيس المركز بازالة تراكمات القمامة

انتقل المحافظ من الطريق العام مرورًا بشارع الحاوي وصولا لشارع مدرسة النصر ليصدر المحافظ تعليماته للمحاسب محمد الأباصيري بشن حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء من شوارع القرية، بما في ذلك مقابر منطقة "الصامت" وإزالة كافة الإشغالات ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة حفاظًا على صحة المواطنين والمظهر الحضاري والجمالي للقرية.

متابعة تنفيذ اعمال محطة رفع الصالحية

وخلال الجولة، تابع المحافظ تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محطة رفع الصالحية، حيث أوضح رئيس المركز أن المحطة تشمل ١٠٠ كيلو متر من شبكات الانحدار لخدمة أهالي قرية الصالحية وتوابعها البالغ عددها ٤٧ تابع لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال شبكات الانحدار بنسبة ٨٠٪، وتم الإنتهاء من الأعمال المدنية بنسبة ٩٠٪ مؤكدًا أنه جاري الإنتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطة ليشدد المحافظ على رئيس المركز بالتنسيق مع الشركة المسند لها الأعمال بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد لدخول المشروع الخدمة لتحقيق الفائدة لأبناء القرية.

اللقاء مع مواطنى الصالحية القديمة

كما إلتقى محافظ الشرقية عددًا من المواطنين من أبناء القرية واستمع لمشاكلهم وتعرف على إحتياجاتهم موجهًا رئيس المركز بالتنسيق مع إدارة تموين فاقوس بسرعة تجهيز معرض "أهلا رمضان" وتوفير السلع الغذائية والأساسية وكافة المستلزمات بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تتراوح ما بين ٢٥ ل ٣٠ ٪ لسد كافة احتياجاتهم من السلع.كما وجه بالتنسيق مع إدارة التموين بشن حملات تفتيشية على المخابز للتأكد من وزن وجودة رغيف الخبز وإعداد تقرير أسبوعي عن موقف المخابز البلدية بالقريه للتأكيد من وصول الدعم لمستحقيه.

التوجه بتوفير فرص عمل لذوى الهمم من ابناء الصالحية

وجه المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع وكيل وزارة القوى العاملة لتوفير فرص عمل مناسبة لعدد من أبناء القرية من ذوى الهمم بالقطاع الخاص مؤكدًا على ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع والتفاعل بشكل مستمر مع المواطنين والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم ومن جانبهم أعرب الأهالي عن سعادتهم لتواجد المحافظ معهم والاستماع لمشاكلهم ومطالبهم علي الطبيعة وتوجيه المسؤولين فورًا لتلبيتها.

الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية

اختتم محافظ الشرقية جولته بقرية الصالحية القديمة، بمعاينة الأرض الفضاء للمستشفي القديمة للوقوف على الوضع الحالي،مؤكدًا التنسيق مع وزارة الصحة لسرعة البدء في تنفيذ أعمال إنشاء المستشفي الجديد ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بما يسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى من أبناء القرية والقرى المجاورة.

مرافقوا المحافظ فى الصالحية

رافق المحافظ في الجولة الأستاذ محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس و محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.