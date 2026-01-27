الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد قرية الصالحية القديمة بمركز فاقوس

محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد قرية الصالحية القديمة بمركز فاقوس
18 حجم الخط

فاجأ المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية المحاسب محمد الاباصيرى  رئيس مركز ومدينة فاقوس اليوم  بتفقده شوارع قرية الصالحية القديمة التابعة لفاقوس  للإطمئنان على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين،

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وتوسعة طريق العدوة بههيا

 

المحافظ يطالب رئيس المركز بازالة تراكمات القمامة

انتقل المحافظ من الطريق العام مرورًا بشارع الحاوي وصولا لشارع مدرسة النصر ليصدر المحافظ تعليماته للمحاسب محمد  الأباصيري بشن حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء من شوارع القرية، بما في ذلك مقابر منطقة "الصامت" وإزالة كافة الإشغالات ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة حفاظًا على صحة المواطنين والمظهر الحضاري والجمالي للقرية.

متابعة تنفيذ اعمال محطة رفع الصالحية 

وخلال الجولة، تابع المحافظ تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محطة رفع الصالحية، حيث أوضح رئيس المركز أن المحطة تشمل ١٠٠ كيلو متر من شبكات الانحدار لخدمة أهالي قرية الصالحية وتوابعها البالغ عددها ٤٧ تابع لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال شبكات الانحدار بنسبة ٨٠٪، وتم الإنتهاء من الأعمال المدنية بنسبة ٩٠٪  مؤكدًا أنه جاري الإنتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطة ليشدد المحافظ على رئيس المركز بالتنسيق مع الشركة المسند لها الأعمال بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد لدخول المشروع الخدمة لتحقيق الفائدة لأبناء القرية.

اللقاء مع مواطنى الصالحية القديمة 

كما إلتقى محافظ الشرقية عددًا من المواطنين من أبناء القرية واستمع لمشاكلهم وتعرف على إحتياجاتهم موجهًا رئيس المركز بالتنسيق مع إدارة تموين فاقوس بسرعة تجهيز معرض "أهلا رمضان" وتوفير السلع الغذائية والأساسية وكافة المستلزمات بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تتراوح ما بين ٢٥ ل ٣٠ ٪ لسد كافة احتياجاتهم من السلع.كما وجه  بالتنسيق مع إدارة التموين بشن حملات تفتيشية على المخابز للتأكد من وزن وجودة رغيف الخبز وإعداد تقرير أسبوعي عن موقف المخابز البلدية بالقريه للتأكيد من وصول الدعم لمستحقيه.

التوجه بتوفير فرص عمل لذوى الهمم من ابناء الصالحية 

وجه المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع وكيل وزارة القوى العاملة لتوفير فرص عمل مناسبة لعدد من أبناء القرية من ذوى الهمم بالقطاع الخاص مؤكدًا على ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع والتفاعل بشكل مستمر مع المواطنين والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم ومن جانبهم أعرب الأهالي عن سعادتهم لتواجد المحافظ معهم والاستماع لمشاكلهم ومطالبهم علي الطبيعة وتوجيه المسؤولين فورًا لتلبيتها. 

الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية 

اختتم محافظ الشرقية جولته بقرية الصالحية القديمة، بمعاينة الأرض الفضاء للمستشفي القديمة للوقوف على الوضع الحالي،مؤكدًا التنسيق مع وزارة الصحة لسرعة البدء في تنفيذ أعمال إنشاء المستشفي الجديد ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بما يسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى من أبناء القرية والقرى المجاورة.

محافظ الشرقية يتفقد إحلال وتجديد المجزر الآلي بههيا

 مرافقوا المحافظ فى الصالحية 

رافق المحافظ في الجولة الأستاذ محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس و محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المحاسب محمد الاباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس شوارع قرية الصالحية الاطمئنان على مستوى الخدمات حملة نظافة مكبرة مخلفات الهدم والبناء

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يتفقد إحلال وتجديد المجزر الآلي بههيا

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وتوسعة طريق العدوة بههيا

محافظ الشرقية يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيبين عن العمل بوحدة العدوة الصحية

محافظ الشرقية: إزالة 15 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة والزراعية

ads

الأكثر قراءة

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

حالة الطقس اليوم، تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج على هذه السواحل

المهن التمثيلية تطمئن على الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد تعرضه لجلطة مفاجئة

خروج الفنان محمود حجازي من قسم أكتوبر بعد دفع الكفالة

كرة اليد، منتخب مصر يفوز على نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

أول رد رسمى من مستشفى الأحرار التعليمي على ادعاءات صيدلانية بتعرضها لمضايقات

بعد واقعة الممرضة، أسامة قابيل: انتهاك حرمة الميت ذنب عظيم لا يبرره شيء

ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على ميزة ليلة النصف من شعبان هذا العام

بعد واقعة الممرضة، أسامة قابيل: انتهاك حرمة الميت ذنب عظيم لا يبرره شيء

بعد جدل الطفلة المنتقبة، عالم أزهري يوضح حكم ارتداء الأطفال للنقاب

المزيد
الجريدة الرسمية