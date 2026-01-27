الثلاثاء 27 يناير 2026
محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وتوسعة طريق العدوة بههيا

قدم المهندس محمد صلاح، مدير عام المشروعات بمديرية الطرق والنقل، شرحًا تفصيليًا للمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حول مراحل تنفيذ مشروع رصف وصلة العدوة بمركز ههيا، موضحًا أنه تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت الأخيرة لرصف طريق وصله العدوة بطول ٦٠٠ مترًا ومتوسط عرض ١٢ مترًا وبنسبة تنفيذ بلغت ٩٧٪ وذلك ضمن خطة التطوير والرصف الجارية بالطريق الرابط بين ههيا أبو كبير بطريق ههيا الغربي الشبراوين العدوة بإجمالي ٢ كيلو و٦٠٠ مترًا ومتوسط عرض ١٦ مترًا وبتكلفة إجمالية ١٨ مليون جنيهًا.

زيارة مفاجئة للمحافظ للمشروع

جاء ذلك أثناء زيارة مفاجئة للمشروع قام بها المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للنظر في استكمال الأعمال النهائية لرصف طريق وصلة العدوة بمركز ههيا بطول ٦٠٠ مترًا وبنسبة تنفيذ وصلت إلى ٩٧٪  للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجله العمل بالمشروع.

المحافظ يتابع المشروعات الجارى تنفيذها

وأكد المحافظ أنه يتابع بنفسه ميدانيًا معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجاريه وبصفه دوريه لدفع عجله العمل بها لسرعه الإنتهاء منها طبقًا للجداول الزمنية المحددة لتعود بالنفع الفائدة على أبناء المحافظة، لافتًا إلى أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بقطاع الطرق باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

المرافقون للمحافظ 

رافق المحافظ محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد صلاح مدير عام المشروعات بمديرية الطرق والنقل بالشرقية والأستاذ أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة ههيا والأستاذ محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

