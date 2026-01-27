أعراض المرارة عند النساء وطرق طبيعية لعلاجها

18 حجم الخط

تُعد مشكلات المرارة من أكثر الاضطرابات الهضمية شيوعًا بين النساء، خاصة بعد سن الثلاثين، وتزداد احتمالات الإصابة بها مع الحمل، والاضطرابات الهرمونية، وزيادة الوزن، أو اتباع أنظمة غذائية غير متوازنة.



ورغم أن أعراض المرارة قد تتشابه أحيانًا مع مشكلات المعدة أو القولون، إلا أن تجاهلها قد يؤدي إلى مضاعفات صحية مزعجة.





في هذا التقرير نتعرف على أعراض المرارة عند النساء، وأسبابها، وطرق طبيعية تساعد في تخفيف حدتها ودعم صحة المرارة، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.





أولًا: ما هي المرارة ولماذا تتأثر النساء بها أكثر؟

المرارة هي عضو صغير يشبه الكيس، يقع أسفل الكبد، ووظيفته الأساسية تخزين العصارة الصفراوية التي يفرزها الكبد للمساعدة في هضم الدهون.

تتأثر النساء بمشكلات المرارة أكثر من الرجال بسبب:



التغيرات الهرمونية، خاصة هرمون الإستروجين.

الحمل وتكراره.

استخدام حبوب منع الحمل.

زيادة الوزن أو فقدانه بشكل سريع.

قلة الحركة.

ثانيًا: أعراض المرارة عند النساء

تختلف أعراض المرارة من امرأة لأخرى، وقد تكون خفيفة في البداية ثم تتفاقم مع الوقت، ومن أبرز هذه الأعراض:

1. ألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن

وهو العرض الأشهر، ويكون الألم غالبًا:

حادًا أو متقطعًا.

يزداد بعد تناول الأطعمة الدسمة.

قد يمتد إلى الكتف الأيمن أو الظهر.

2. الشعور بالغثيان والقيء

تعاني كثير من النساء المصابات بمشكلات المرارة من:

غثيان مستمر.

رغبة في القيء، خاصة بعد الوجبات الثقيلة.

3. الانتفاخ والغازات

اضطراب وظيفة المرارة يؤدي إلى ضعف هضم الدهون، ما يسبب:

انتفاخ البطن.

كثرة الغازات.

شعور بالامتلاء وعدم الارتياح بعد الأكل.

4. اضطرابات في الهضم

مثل:

عسر الهضم.

حرقة المعدة.

الشعور بثقل في المعدة.

5. تغير لون البراز أو البول

في بعض الحالات:

يصبح البراز فاتح اللون.

يميل لون البول إلى الداكن.

6. اصفرار الجلد أو العينين

وهو عرض أقل شيوعًا، لكنه مؤشر على وجود انسداد في القنوات الصفراوية، ويستلزم تدخلًا طبيًا فوريًا.

7. التعب والإرهاق العام

تشكو بعض النساء من:

تعب غير مبرر.

خمول دائم.

صعوبة التركيز.

المرارة عند النساء

ثالثًا: أسباب مشكلات المرارة عند النساء

الإفراط في تناول الدهون المشبعة والمقليات.

قلة شرب الماء.

التوتر والضغط النفسي.

الإمساك المزمن.

عدم انتظام الوجبات.

اضطراب الهرمونات.

رابعًا: طرق علاج المرارة من الطبيعة

في الحالات البسيطة أو في المراحل المبكرة، يمكن للطرق الطبيعية أن تساعد في تخفيف الأعراض ودعم صحة المرارة، لكن لا تغني عن استشارة الطبيب عند تفاقم الحالة.

1. شرب الماء الدافئ بانتظام

يساعد الماء على:

تحسين تدفق العصارة الصفراوية.

تقليل تركيز الأملاح المكونة للحصوات.

2. عصير الليمون

الليمون من أفضل العلاجات الطبيعية للمرارة، حيث:

يحفز الكبد على إفراز العصارة الصفراوية.

يساعد في تنظيف المرارة.

يُفضل شرب كوب ماء دافئ مع عصير نصف ليمونة صباحًا.

3. خل التفاح الطبيعي

يساعد على:

تقليل الالتهابات.

تحسين الهضم.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة إلى كوب ماء دافئ مرة يوميًا.

4. الأعشاب المفيدة للمرارة

مثل:

الكركم: مضاد قوي للالتهاب.

النعناع: يخفف التقلصات والانتفاخ.

الزنجبيل: يحسن الهضم ويقلل الغثيان.

الهندباء: تدعم وظائف الكبد والمرارة.

5. تناول الدهون الصحية باعتدال

مثل:

زيت الزيتون.

الأفوكادو.

المكسرات النيئة.

فالدهون الصحية تحفز المرارة على العمل بشكل منتظم دون إجهادها.

6. الإكثار من الخضروات الورقية

كالجرجير، والخس، والسبانخ، لما لها من دور في:

تحسين الهضم.

تقليل تراكم العصارة الصفراوية.

7. تنظيم مواعيد الوجبات

يساعد تناول وجبات صغيرة ومنتظمة على:

تقليل الضغط على المرارة.

منع ركود العصارة الصفراوية.

خامسًا: نصائح مهمة للوقاية من مشكلات المرارة

تجنب المقليات والوجبات السريعة.

تقليل السكريات والنشويات المصنعة.

ممارسة المشي أو أي نشاط بدني يومي.

تجنب الرجيم القاسي وفقدان الوزن السريع.

إدارة التوتر والضغوط النفسية.

أعراض المرارة عند النساء قد تبدأ بشكل بسيط لكنها تتطور مع الإهمال، لذا من المهم الانتباه لإشارات الجسم وعدم تجاهل الألم المتكرر أو اضطرابات الهضم. تلعب الطبيعة دورًا داعمًا قويًا في تخفيف الأعراض والحفاظ على صحة المرارة، خاصة عند الالتزام بنمط حياة صحي وغذاء متوازن. ومع ذلك، تبقى المتابعة الطبية ضرورية عند استمرار الأعراض أو زيادتها.

