أبرزها علاج للسرطان، 8 أصناف مغشوشة ومهربة حذرت منها هيئة الدواء في يناير

الأدوية التي تم سحبها
الأدوية التي تم سحبها في 2026
أصدرت هيئة الدواء المصرية عددا من المنشورات الدورية خلال يناير 2026، حذرت فيها من تداول عبوات مقلدة لعدد من الأدوية والمستحضرات الطبية المتداولة بالسوق المحلي، إلى جانب قرار بسحب أحد المستحضرات، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية صحة المواطنين وضبط سوق الدواء.

وشملت التحذيرات، 8 أصناف دوائية، جاء على رأسها مستحضر Diclac Ampoule 75 mg الذي تقرر سحبه من التداول، وهو دواء يستخدم كمسكن للألم ومضاد للالتهاب في حالات آلام المفاصل والعضلات وما بعد العمليات الجراحية.

كما تم رصد حالات غش تجاري في عدد من المستحضرات الأخرى، أبرزها:

MuivyPura GABA PLUS: مكمل غذائي يستخدم لدعم الجهاز العصبي وتحسين النوم وتقليل التوتر.

Xtandi 40 mg: دواء يستخدم في علاج سرطان البروستاتا المتقدم.

VARNOVA 10 mg:  للمساعدة على الإقلاع عن التدخين وتقليل أعراض انسحاب النيكوتين.

Tiger plaster: لاصقات موضعية لتخفيف آلام العضلات والمفاصل.

Iverzine Lotion 60 ML: لوسيون يستخدم لعلاج  الطفيليات الجلدية مثل الجرب والقمل.

TAVANIC 500 MG: مضاد حيوي واسع المجال يستخدم لعلاج التهابات الجهاز التنفسي والمسالك البولية والجلد.

وأكدت هيئة الدواء أن هذه الإجراءات جاءت بعد التحقق من وجود عبوات غير مطابقة للمواصفات الأصلية، ما يشكل خطر مباشر على سلامة المرضى.

وشددت هيئة الدواء  في منشوراتها على ضرورة توخي الحذر عند شراء هذه الأصناف، والتأكد من مصدرها ومطابقتها للعبوات المعتمدة، مطالبة الصيدليات بوقف تداول التشغيلات المخالفة فورًا، وإبلاغ الهيئة في حال رصد أي من هذه المنتجات المغشوشة.

كما نصحت المواطنين بشراء الأدوية من الصيدليات المرخصة فقط، والابتعاد عن المصادر غير الموثوقة أو المنصات الإلكترونية غير الخاضعة للرقابة، مؤكدة أن الإبلاغ المبكر عن أي عبوات مشكوك في أمرها يساهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية الصحة العامة.

