محافظ الإسماعيلية يفتتح أول مستشفى خيرى مجاني بإقليم القناة(صور)

افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، مستشفى حكيم الخيري بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال مراسم الافتتاح

وذلك بحضور مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والدكتورة ريم مصطفى صالح وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أحمد عبد الحكيم هاشم رئيس مجلس إدارة المستشفى، اللواء إبراهيم أنور رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية والعميد عفت راغب مستشار الوزير المحافظ للمتابعة الميدانية، الدكتور حسن البنا خضر مدير مستشفى حكيم الخيري.

أكبر مستشفى خيرى مجاني بالإسماعيلية

وأكد محافظ الإسماعيلية أن المستشفى هي أكبر مستشفى خيري بالإسماعيلية تساهم في تخفيف العبء عن المواطنين من خلال توفير خدمات طبية مجانية عالية الجودة للأسر الأولى بالرعاية داخل نطاق المدينة، وتقليل الحاجة إلى الانتقال خارجها لتلقي العلاج.

مشددًا على أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة للارتقاء بالقطاع الصحي والتوسع في خدمات الرعاية التخصصية والدقيقة ضمن منظومة صحية متكاملة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.

دعوة للمواطنين للاستفادة من خدمات المستشفى

وأشاد أكرم بالمنظومة الطبية المتكاملة بالمستشفى باعتبارها أحد المشروعات الصحية الاستراتيجية التي تعزز البنية التحتية الصحية بالمحافظة ويدعو المواطنين للاستفادة من الخدمات الطبية بالمستشفى.

خدمات طبية متكاملة ومجانية للأولى بالرعاية

وأوضحت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية أن المستشفى تقدم الخدمات الطبية بدءًا من الكشف الطبي المجاني وحتى العمليات الجراحية المجانية للأسر الأولى بالرعاية وتحت إشراف كامل من وزارة التضامن الاجتماعي ومتابعة دورية من وزارة الصحة، ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والجهاز التنفيذي.

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى صالح وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلى أن المستشفى هي أول مستشفي خيري خاص بالإسماعيلية تم ترخيصها منذ عام ٢٠٠٨ وتمثل إضافة قوية للقطاع الصحي بالمحافظة، نظرًا لما تقدمه من خدمات طبية متكاملة مجانية للفئة الأكثر احتياجًا، وسيتم المتابعة الدورية والتفتيش عليها للتأكد من اتباعها الاشتراطات الصحية اللازمة.

معلومات عن المستشفى

ومن الجدير ذكره، أن المستشفى مقامة على مساحة ٦٠٠٠متر مربع ويتكون المبنى من دور أرضي وأربع أدوار، ويضم الدور الأرضي قسم الأشعة والطوارئ (أشعة الديجيتال والمقطعية والرنين وغرفة التحكم) والدور الأول عبارة عن العيادات والمعمل (الإيكو والسولار ومعمل كيمياء وهيماتولجي وميكروبايولجي وباره) والدور الثاني عبارة عن الغرف الإدارية للمستشفى وحضانات وعناية مركزة والدور الثالث عبارة عن عرف العمليات التكنولوجية والقسم الداخلي (غرفة تحضير المريض والإفاقة وكشك الولادة وغرفة العزل) أما الدور الرابع عبارة عن التعقيم والمغسلة والمخزن وجاري تجهيز القسم الداخلي.

والمستشفى تضم عدد من الحضانات والتي تقدم خدمة رعاية الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين وتوفر عدد إضافي من الحضانات بمحافظة الإسماعيلية لتقليل الكثافة بالحضانات.

