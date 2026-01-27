ضمن برنامج "قادر على التحدي"، رياضة الإسماعيلية تنظم فعاليات متنوعة لذوي الهمم

18 حجم الخط

نظمت مديرية الشباب والرياضة في محافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور إيهاب صلاح مدير المديرية، فعاليات برنامج «قادر على التحدي» لـ ذوي الهمم والدمج، من خلال إدارة الطلائع.



وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبالتعاون مع مكتب «قادرون باختلاف»، وذلك بمركز شباب التنمية الشبابية الشيخ زايد، والذي ومن المقرر أن تستمر فعالياته لمدة ٦ أشهر.

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

الهدف من البرنامج

يهدف البرنامج إلى دعم وتمكين ذوي الهمم، وتعزيز دمجهم المجتمعي، إلى جانب رفع الوعي الأسري بحقوقهم وواجباتهم، من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من الأنشطة والورش العملية والتثقيفية والترفيهية، التي

تستهدف تنمية المهارات الحياتية، ودعم الصحة والحد من مضاعفات الإعاقة.

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

عدد المشاركين بالفعاليات

يشارك في فعاليات البرنامج نحو ٧٠ مشاركًا من ذوي الهمم وأسرهم، وتضمنت فعاليات اليوم الأول والثاني تنظيم ورش فنية شملت الطباعة على القماش والطباعة على الشنط باستخدام ورق الإستنسيل، إلى جانب ورش ترفيهية وترويحية للأطفال، وورش إرشاد وتوعية أسرية لأولياء الأمور.

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

وتأتي المبادرة ضمن برامج الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة العامة للتنشئة المدرسية، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتوسيع نطاق البرامج الموجهة لذوي الهمم، وتحقيق الدمج الكامل لهم في الأنشطة المجتمعية والشبابية.



