بايرن ميونخ يضع عينه على جناح ليفربول

​كشفت تقارير صحفية ألمانية وبريطانية صادرة صباح اليوم، أن نادي بايرن ميونخ الألماني بدأ بالفعل في التحرك لتدعيم خط هجومه للموسم المقبل، واضعًا الدولي الهولندي كودي جاكبو، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، كأحد الخيارات الرئيسية في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.



​اهتمام بافاري متجدد



​وأفادت شبكة "سكاي ألمانيا" بأن المدير الرياضي للبايرن، ماكس إيبرل، يرى في جاكبو البديل المثالي لتعزيز مركز الجناح الأيسر والهجوم، خاصة مع احتمالية رحيل بعض الأسماء الهجومية عن "أليانز أرينا" بنهاية الموسم الجاري.

وتأتي هذه التحركات بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب تحت قيادة مواطنه آرني سلوت في "الريدز"، حيث لعب دورًا محوريًا في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.





وعلى الرغم من رغبة العملاق البافاري، إلا أن المهمة لن تكون سهلة، حيث تشير المصادر إلى عدة معطيات حيث يرتبط جاكبو بعقد طويل الأمد مع ليفربول مما يمنح النادي الإنجليزي قوة تفاوضية كبيرة.



كان جاكبو قد صرح في وقت سابق بأنه يشعر بالاستقرار في ميرسيسايد، لكن إغراء اللعب للبايرن والمشاركة في مشروع المدرب فينسنت كومباني قد يغير المعطيات.



​صفقة تبادلية تلوح في الأفق؟



​لم تستبعد بعض التقارير إمكانية دخول الناديين في مفاوضات قد تشمل أسماء أخرى، خاصة مع اهتمام ليفربول المعلن بضم الجناح الفرنسي مايكل أوليسيه من بايرن ميونخ، وهو ما قد يفتح الباب أمام "صفقة تبادلية كبرى" أو تسهيلات في عملية التفاوض بين العملاقين.





