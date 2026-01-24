السبت 24 يناير 2026
موسم استثنائي، مبابي يتفوق على نصف أندية دوري أبطال أوروبا

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، كتابة التاريخ في بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، محققًا أرقامًا تهديفية لم تستطع "منظومات هجومية" كاملة لأندية عريقة الوصول إليها حتى الجولة السابعة من مرحلة الدوري.

أهداف مبابي في دوري أبطال أوروبا 


​بفضل ثنائيته الأخيرة في شباك موناكو ورباعيته التاريخية ضد أولمبياكوس، رفع مبابي رصيده إلى 11 هدفًا في 6 مباريات فقط، ليغرد وحيدًا في صدارة الهدافين وبفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه (هاري كين وإيرلينج هالاند بـ 7 و6 أهداف تواليًا).


​لغة الأرقام: مبابي ضد الجميع


​المفارقة المذهلة تكمن في أن السجل التهديفي لـ مبابي بمفرده يتفوق على إجمالي الأهداف المسجلة من قِبل "نصف أندية البطولة" تقريبًا، بما في ذلك أندية تشارك بكتيبة كاملة من المهاجمين.


​مقارنة بين أهداف مبابي وإجمالي أهداف بعض الأندية خلال الموسم الجاري:

مبابي 11 هدفا

باير ليفركوزن (10 أهداف)
أتالانتا (10)
فرانكفورت (10)
جلطة سراي (9)
موناكو (8)
أولمبياكوس (8)
أتلتيك بلباو (7)
نابولي (7)
أياكس (7)
بنفيكا (6)
فياريال (5)

الفرنسي كيليان مبابي النجم الفرنسي كيليان مبابي إيرلينج هالاند بطولة دوري أبطال أوروبا مهاجم ريال مدريد

