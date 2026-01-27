الثلاثاء 27 يناير 2026
جامعة بنها تفتتح ورشة عمل للتعرف على المنح الصينية وبرنامج ايراسموس بالاتحاد الأوربى

الدكتورة جيهان عبد
الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس جامعة بنها
افتتحت الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث ورشة عمل للتعرف على المنح الصينية والفرص المتاحة ضمن برامج ايراسموس لطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

 

"بنها" تحصد مراكز متقدمة في بطولة الجامعات المصرية لتنس الطاولة

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يلتقيان شباب YLY لدعم المشاركة وتفعيل مبادرة تماسك

جامعة بنها  تفتتح ورشة عمل للتعرف على المنح الصينية وبرنامج ايراسموس  بالاتحاد الأوربى
جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح منجد مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة،والدكتور خالد عيسوى منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة،واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة،وطلاب الجامعة
وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهدى حرص الجامعة على اتاحة الفرص الدولية لمنتسبيها وتعريفهم ببرامج ايراسموس بالاتحاد الاوربى باعتبارها من اهم البرامج التبادل الأكاديمي على مستوى الاتحاد الأوربي لما توفره من فرص للدراسة والتدريب والبحث العلمى وبناء القدرات بما يسهم فى تطوير المسار الأكاديمي والمهني للمشاركين، مشيرة الى حرص قطاع الدراسات العليا على تقديم الدعم الفني  والإرشادي للمتقدمين 
ومن جانبه قال الدكتور عبدالفتاح منجد الى أنه تم استعراض الفرص المتاحة ضمن برامج ايراسموس والمنح الصينية المقدمة من كبرى الجامعات  العالمية وشرح أليات التقديم والشروط المطلوبة،ومعايير الاختيار، مؤكدا على أن هذه  المنح فرصة لتبادل الخبرات وإكسابهم مهارات جديدة تؤهلهم لسوق العمل  الدولي والمحلى

الجريدة الرسمية