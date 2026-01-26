حكم إيطالي يدير مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، اليوم الإثنين، عن طاقم تحكيم مباراة بنفيكا وريال مدريد، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ملعب دا وز، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق جميع مواجهات الجولة الأخيرة بهذه المرحلة بدوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء المقبل، من أجل تحديد الفرق التي ستتأهل مباشرة لدور الـ16 والفرق التي ستخوض الملحق المؤهل لهذا الدور.

ديفيد ماسا حكما لمباراة بنفيكا ضد ريال مدريد

وسيدير الحكم الإيطالي ديفيد ماسا مباراة بنفيكا والريال، ويعاونه الحكمان المساعدان فيليبو ميلي وستيفانو ألاسيو، ولوكا باريتو حكمًا رابعًا.

فيما يقود ماركو دي بيلو مهمة تقنية الفيديو ويساعه الحكم جيانلوكا أوريليانو.

وستكون هذه المرة الثانية التي يدير فيها الحكم الإيطالي مباراة لفريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعد مباراة لايبزيج في إياب دور الـ16 لموسم 2023/24 والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

في المقابل، أدار ماسا مواجهتين لفريق بنفيكا بدوري أبطال أوروبا، فاز الفريق البرتغالي في الأولى أمام كلوب بروج في موسم 2022–2023، وخسر الثانية أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد في النسخة الماضية.

ترتيب ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، ويأتي بنفيكا في المركز الـ29 برصيد 6 نقاط

